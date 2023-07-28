У льодовику, що тане, знайшли тіло альпініста. Він зник 1986 року

Імоджен Фоулкс

BBC News, Женева

33 хвилин(и) тому

Автор фото, Swiss Police/Canton Valais Підпис до фото, На льодовику Теодул разом із останками знайшли черевик із червоними шнурками та альпіністське спорядження

Людські останки, які знайшли на льодовику поблизу знаменитої швейцарської вершини Маттергорн, належать німецькому альпіністу, який зник безвісти в 1986 році.

Це відкриття стало останньою з низки таємниць, які поступово розкривають альпійські льодовики. Вони зараз швидко тануть через зміну клімату.

Тіло виявили на початку цього місяця альпіністи, які перетинали льодовик Теодул над Церматтом.

Вони помітили туристичний черевик і альпіністське знаряддя, що стирчали з льоду.

Аналіз ДНК показав, що тіло належить німецькому альпіністу, який зник 37 років тому. Масштабна пошуково-рятувальна операція тоді не змогла знайти його слідів.

Поліція не назвала імені альпініста, але повідомила, що коли він зник під час походу, йому було 38 років.

Льодовик Теодул, як й інші льодовики в Альпах, останні кілька років демонструє ознаки зменшення. Він розташований у знаменитому гірськолижному регіоні Церматт, який є найвищим у Європі.

Але альпійські крижані поля особливо чутливі до глобального потепління. До 1980-х років Теодул був з'єднаний зі своїм сусідом - льодовиком Горнер, але тепер вони розділилися.

Майже кожного літа крига, що тане, відкриває щось, втрачене десятиліття тому. Минулого року з-під льодовика Алеч виринули уламки літака, який розбився в 1968 році.

У 2014 році пілот вертольота виявив тіло зниклого британського альпініста Джонатана Конвілла, коли доставляв провізію до гірського прихистку на Маттергорні - найвідомішій вершині Швейцарії.

Конвілл зник безвісти 1979 року.

2015 року на краю льодовика Маттергорн виявили тіла двох японських альпіністів. Вони зникли безвісти під час сніжної бурі в 1970 році.

Минулого року танення льоду навіть змінило кордон між Швейцарією та Італією. Спочатку кордон був встановлений на дренажному вододілі - точці, де тала вода стікає в бік однієї країни чи іншої.

Через зменшення льодовика положення цього вододілу також змінилося. Відомий Rifugio Guide del Cervino, італійський гірський будиночок, який дуже люблять лижники та туристи, зараз технічно розташований у Швейцарії, і між швейцарським та італійським урядами відбуваються делікатні переговори про перекроювання кордону.

Але танення льоду має набагато серйозніші наслідки, ніж дипломатична суперечка через кордони чи віднайдення зниклих альпіністів.

Альпійські льодовики є ключовим елементом довкілля Європи. Зимовий сніг, який вони накопичують, наповнює європейські річки, такі як Рейн і Дунай. Вони забезпечують водою посіви та охолоджують атомні електростанції. Як цього, так і минулого року рівень води в Рейні часом був надто низьким для вантажних барж, які перевозять вантажі з Голландії через Німеччину до Швейцарії.

Тала вода також охолоджує річки. Без цього ефекту вода стає занадто теплою, і риба в ній гине.

Майже рік тому швейцарські експерти з льодовиків були шоковані масштабами відступу льоду. Льодовики втратили половину свого об'єму з 1931 року й зменшуються набагато швидше, ніж передбачали вчені. З такою швидкістю майже всі альпійські льодовики зникнуть до кінця цього століття.

Але це було минулого літа. У 2023 році червень у Швейцарії був один із найспекотніших і найпосушливіших.