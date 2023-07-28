У Таганрозі стався вибух. Росія звинуватила Україну в ракетному обстрілі

1 година тому

Автор фото, https://t.me/golubev_vu

У центрі Таганрогу Ростовської області Росії вибухнула ракета, повідомив губернатор регіону Василь Голубєв. За даними МОЗ, постраждали 14 осіб. Міноборони Росії звинуватило Україну у ракетному ударі по місту.

Вдень у п'ятницю у місцевих телеграм-каналах з'явились відео з місця вибуху. Його причина не була зрозумілою, але незабаром губернатор Ростовської області Василь Голубєв оголосив, що "вибухнула, ймовірно, ракета". Загиблих внаслідок вибуху немає, але є поранені.

Міністерство оборони Росії заявило, що у Таганрозі впали уламки перехопленої в повітрі української ракети. За заявою відомства, з території України запустили "переобладнану в ударний варіант зенітну ракету комплексу ППО С-200".

Пізніше російське міноборони повідомило про другу збиту ракету над Ростовською областю. За повідомленням відомства, ще одну ракету комплексу ППО С-200 перехопили в небі над містом Азов. Уламки цієї ракети впали в "безлюдній місцевості".

Інцидент прокоментував радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Усе, що відбувається в Росії, включно з Таганрогом, є безумовним наслідком масштабної війни, затіяної Росією, неконтрольованих процесів розпаду систем управління різних рівнів та внутрішніх протестів, що наростають", - написав Подоляк у твіттері.

Він додав, що для того, щоб встановити безпосередні причини вибухів, необхідно провести розслідування.

"Однак "причини та наслідки" очевидні: некомпетентність, зловмисність і безвідповідальність "еліти Путіна"", - зазначив Подоляк.

Автор фото, T.ME/GOLUBEV_VU

Увечері п'ятниці речник президента Росії повідомив, що Володимиру Путіну доповіли про ситуацію в Таганрозі.

За словами ростовського губернатора, епіцентр вибуху припав на територію Таганрозького художнього музею - зруйновані стіни будівлі та прилеглі будівлі. У сусідніх будинках вибило вікна.

Російський телеграм-канал Astra зазначив, що вибух стався за два кілометри від таганрозького порту. Таганрог - місто на Азовському морі за 50 кілометрів від кордону з Україною.

При цьому видання "Важные истории" зазначає, що ракета впала за 10 км від таганрозької авіабази. Це штаб-квартира науково-технічного комплексу, що виробляє літак далекого радіолокаційного виявлення А-50. Також на аеродромі стоять бомбардувальники-ракетоносці Ту-95 та є майданчики для запуску БПЛА, зазначає видання.

Сьогоднішній приліт ракети - не перший інцидент у Таганрозі за час війни, але поки що найруйнівніший. У липні 2022 року на приватний житловий будинок у Таганрозі впав дрон, внаслідок чого почалася пожежа.