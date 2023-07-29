Прем'єр Польщі: 100 "вагнерівців" прямують до польського кордону, є загроза провокації

30 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Польща посилює свій кордон з Білоруссю військовими та бійцями антитерористичної поліції

Понад сто найманців ПВК "Вагнер" прямують до кордону Білорусі з Польщею та Литвою в районі Сувалкського коридору. Про це заявив під час відвідин воєнного підприємства у Ґлівіце прем'єр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє Radio Kielce.

"Ми маємо інформацію, що понад 100 найманців ПВК "Вагнера" рушили в бік Сувалкського перешийка поблизу Гродно, Білорусь. Безумовно, це крок до подальшої гібридної атаки на територію Польщі", - відзначив прем'єр.

Моравецький припустив, що "вагнерівці" маскуватимуться під білоруських прикордонників і допомагатимуть нелегальним мігрантам перейти на територію Польщі.

"Але ймовірно ("вагнерівці". - Ред.) намагатимуться проникнути до Польщі, видаючи себе за нелегалів, і це створює додаткові ризики", - додав він.

За словами польського прем'єра, лише цього року були зафіксовані 16 тисяч спроб нелегально перетнути білорусько-польський кордон, а Олександр Лукашенко та Володимир Путін вже два роки намагаються проштовхнути нелегальних мігрантів на польську територію.

Моравецький додав, що метою Польщі зараз є створення "найсильнішої в Європі сухопутної армії" та сильна воєнна промисловість.

Автор фото, Adam Warzawa/EPA-EFE/REX/Shutterstock Підпис до фото, Польський прем'єр Матеуш Моравецький заявив, що через "вагнерівців" існує загроза для Польщі

Занепокоєння щодо дій ПВК "Вагнер" висловили і в Литві. Заступник міністра внутрішніх справ Литви Арнольдас Абрамавічус припустив, що Польща і Литва закриють кордони з Білоруссю, повідомляє Радіо Свобода.

Раніше керівник Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що найманці ПВК "Вагнер", яких перевезли в Білорусь після заколоту 24 червня, хочуть здійснити похід на Польщу.

"Нас почали "напружувати" вагнерівці. Просяться на захід: "Дозвольте нам!". Я кажу: "Вам навіщо на захід туди?" - "Ну, сходимо на екскурсію до Варшави та Жешува", - сказав він під час зустрічі з Путіним 23 липня.

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28 липня лідер польської керівної партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський заявив, що вагнерівців розмістили в Білорусі, аби створювати загрози для Польщі.

Майже два роки тому, у серпні 2021 року Польща вирішила будувати укріплене загородження на кордоні з Білоруссю. Тоді загрозою у Польщі вважали наплив нелегальних мігрантів, яких білоруський лідер використовував як "гібридну зброю" проти Заходу, і, зокрема, Польщі.

Стіну добудували у жовтні 2022 року. Нове загородження зі сталевих панелей та колючим дротом нагорі має загальну довжину 187 км та висоту 5,5 м.

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Що відбувається з ПВК "Вагнер" після заколоту 24 червня

Вагнерівці перебралися до Білорусі після провалу заколоту, організованого їхнім ватажком Євгеном Пригожиним. Їх розмістили на закинутій військовій базі неподалік від міста Осиповичі.

Це стало частиною плану врегулювання, несподівано запропонованого Олександром Лукашенком тоді, коли колони вагнерівців вирушили на Москву.

Після того, як бійці ПВК "Вагнер" стали передислоковуватися до Білорусі, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що це змінює характер безпеки в регіоні.

У липні Польща перекинула на свій східний кордон дві додаткові механізовані бригади. Про це під час візиту до Сполучених Штатів заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

"Ми усвідомлюємо загрози, які існують на сході. Ми знаємо, що групу "Вагнера" перевели в Білорусь. Тому ми посилили схід Польщі, перекинувши із заходу військові частини разом із технікою: 12-ту та 17-ту бригади", - заявив польський міністр оборони.

За його словами, одна бригада буде розташована на новій базі, яку відкрили тиждень тому в Кольнo, а інша - у Бялій Підлясці, неподалік від кордону з Білоруссю.

На польсько-білоруському кордоні вже розміщено 5000 прикордонників, 2000 військових та 500 бійців антитерористичної поліції.

Водночас провал заколоту не заважає Євгену Пригожину вільно відвідувати Росію. 27 липня його сфотографували у Санкт-Петербурзі під час саміту Росія-Африка. Він потискав руку Фредді Мапуці, високопосадовцю з Центральноафриканської Республіки (ЦАР).

Автор фото, IMAGE POSTED BY DMITRY SYTYY Підпис до фото, Цього тижня Євген Пригожин був у Санкт-Петербурзі і зустрічався з гостями самміту Росія-Африка

Зображення опублікував у Facebook Дмитро Ситий, який, за повідомленнями, керує операціями "Вагнера" в ЦАР.

На іншому фото Пригожин зображений разом із головою каналу Afrique Media.