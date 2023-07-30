Вночі дрони атакували Москву та Крим. Є руйнування

8 хвилин(и) тому

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У ніч на неділю два безпілотники пошкодили будинки в діловому центрі "Москва-Сіті". Ще один, як стверджує російське міноборони, був збитий в Одинцовському районі Підмосков'я. Це четверта атака на Москву із початку травня.

Крім того, міноборони РФ заявило про атаку 25 безпілотників в анексованому Криму. В обох атаках Росія звинуватила Україну, хоча Київ відповідальності за них на себе не брав.

Але якщо у випадку Криму, як стверджує російська влада, всі безпілотники знешкодили і пошкоджень не було, то в діловому центрі Москви є руйнування.

В результаті атаки 50-поверхова будівля "IQ-квартал", де розташовуються офіси трьох російських міністерств та житлові апартаменти, отримала пошкодження в районі п'ятого та шостого поверхів.

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Телеграм-канал "Обережно, новини" публікував відео, на якому видно документи міністерства цифрового розвитку Росії, що розлетілися в результаті вибуху.

У вежі "Око-2" від вибуху вилетіло скло з першого по четвертий поверхи.

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За деякими даними, в результаті атаки постраждали одна чи дві людини, проте офіційно російська влада цю інформацію не підтверджувала.

За даними телеграм-каналу Mash, перший із двох безпілотників, які атакували Москву, впав о 3:20. У цей час почали з'являтися повідомлення про роботу ППО в Одинцовському районі Московської області.

Приблизно о 4.10 надійшла інформація про другий вибух — у бізнес-центрі "Око-2".

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Згідно із заявою російського міністерства оборони, один БПЛА знищили у повітрі засобами ППО в Московській області, "ще два безпілотники були придушені засобами радіоелектронної боротьби і, втративши управління, впали на території комплексу нежитлових будівель „Москва-Сіті"".

У зв'язку з інцидентом на вильоти та прильоти ненадовго закривався столичний аеропорт Внуково, у повітряній зоні Москви та Підмосков'я забороняли польоти, писало ТАСС.

Крім того, в районі "Москва-Сіті", на Тестівській вулиці, перекрили рух автомобілів.

Четверта атака

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Це четверта атака на Москву із початку травня. Вона сталася за день після річниці загибелі кількох десятків українських військовополонених, яких утримували в колонії в Оленівці.

Попереднього удару безпілотниками було завдано 24 липня. Тоді було пошкоджено нежитлові будівлі в Москві. Одну з них недалеко від міноборони Росії.

Міністерство тоді також заявляло, що безпілотники знешкодили засобами радіоелектронної боротьби.

В оборонному відомстві не уточнюють, чому збити з курсу безпілотники вдається лише у Москві, а не на підльоті до неї. Наприкінці травня та на початку липня дрони збивали на підльоті до столиці Росії.

Як зазначав тоді військовий оглядач ВВС Ілля Абішев, незалежно підтвердити чи спростувати факт успішної роботи систем РЕБ по дронах не можна. З ними сталося те, що зазвичай і відбувається з дронами-камікадзе, на останньому етапі польоту — вони вибухнули.

ППО, як випливає із заяви міноборони РФ, вступає з ними в бій, коли можна застосовувати вже всі підручні засоби — аж до стрілецької зброї.

Максимум, на що здатна система РЕБ, залучена вже в межах міста, — це вивести з ладу системи радіо- або оптико-електронного наведення безпілотників на конкретний об'єкт. І то тільки якщо вони ці системи використовують, а не заходять на ціль за заданими координатами.