Удар по Кривому Рогу, є загиблий

33 хвилин(и) тому

Автор фото, Дмитро Лубінець

Росіяни в понеділок зранку, 31 липня, завдали ракетного удару по Кривому Рогу.

Є влучання в багатоповерховий житловий будинок, та навчальний заклад. Одна людина загинула, десять отримали поранення.

Очільник МВС Ігор Клименко розповів, що Росія атакувала місто двома ракетами. Одна влучила в чотириповерхову будівлю навчального закладу — під завалами, імовірно, є люди.

Друга ракета зруйнувала секцію з 4 по 9 поверхи житлового будинку — спалахнула пожежа. Одна людина загинула, ще десять — звернулися по медичну допомогу.

"На місці події працюють усі необхідні служби", - йдеться у повідомленні.

Раніше місцева влада Кривого Рогу заявляла про вибухи в місті.

Автор фото, Телеграм Володимира Зеленського

На обстріл міста відреагував президент України Володимир Зеленський.

"Ранок понеділка. Регіони України під обстрілами окупантів, які продовжують тероризувати мирні міста і людей. Кривий Ріг, Херсон. Влучання в житлові будинки, навчальний корпус університету, перехрестя. На жаль, є загиблі й поранені. Під завалами можуть бути люди. Мої співчуття всім, хто втратив рідних і близьких через російський терор", - зазначив Зеленський.

Він зауважив, що останні дні ворог уперто б'є по містах, обстрілює цивільні об'єкти й житло.

"Але цей терор нас не злякає і не зламає. Працюємо й рятуємо наших людей", - підкреслив український президент.

Автор фото, Телеграм Володимира Зеленського

Обстріл Херсона

Вранці 31 липня російська армія знову вдарила по Херсону. Цього разу - із систем залпового вогню "Град". Є загиблий, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Як повідомили в Офісі генпрокурора, внаслідок обстрілу загинув 60-річний працівник міського комунального підприємства. Ще двоє його колег - тракторист та робітник отримали поранення.

Також пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури та автотранспорт.

Російські військові регулярно обстрілюють Херсон, який перебуває в межах досяжності артилерії та реактивних систем залпового вогню.