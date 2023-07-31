Удар по Кривому Рогу, є загиблий
Росіяни в понеділок зранку, 31 липня, завдали ракетного удару по Кривому Рогу.
Є влучання в багатоповерховий житловий будинок, та навчальний заклад. Одна людина загинула, десять отримали поранення.
Очільник МВС Ігор Клименко розповів, що Росія атакувала місто двома ракетами. Одна влучила в чотириповерхову будівлю навчального закладу — під завалами, імовірно, є люди.
Друга ракета зруйнувала секцію з 4 по 9 поверхи житлового будинку — спалахнула пожежа. Одна людина загинула, ще десять — звернулися по медичну допомогу.
"На місці події працюють усі необхідні служби", - йдеться у повідомленні.
Раніше місцева влада Кривого Рогу заявляла про вибухи в місті.
На обстріл міста відреагував президент України Володимир Зеленський.
"Ранок понеділка. Регіони України під обстрілами окупантів, які продовжують тероризувати мирні міста і людей. Кривий Ріг, Херсон. Влучання в житлові будинки, навчальний корпус університету, перехрестя. На жаль, є загиблі й поранені. Під завалами можуть бути люди. Мої співчуття всім, хто втратив рідних і близьких через російський терор", - зазначив Зеленський.
Він зауважив, що останні дні ворог уперто б'є по містах, обстрілює цивільні об'єкти й житло.
"Але цей терор нас не злякає і не зламає. Працюємо й рятуємо наших людей", - підкреслив український президент.
Обстріл Херсона
Вранці 31 липня російська армія знову вдарила по Херсону. Цього разу - із систем залпового вогню "Град". Є загиблий, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Як повідомили в Офісі генпрокурора, внаслідок обстрілу загинув 60-річний працівник міського комунального підприємства. Ще двоє його колег - тракторист та робітник отримали поранення.
Також пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури та автотранспорт.
Російські військові регулярно обстрілюють Херсон, який перебуває в межах досяжності артилерії та реактивних систем залпового вогню.
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