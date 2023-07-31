"Таке буває раз у житті". Фотограф "зловив" рідкісний кадр із соколом

1 година тому

Автор фото, Andy Maher Підпис до фото, "Такий кадр - велика рідкість", - переконаний фотограф Енді Мар

Британському фотографу-самоуку вдалося зробити рідкісне фото хижого птаха, який летів просто на нього.

Енді Мар живе у графстві Корнуолл на південному заході Англії.

Мар розповів ВВС, що якось, коли він займався своїм хобі, фотографуючи птахів у польоті, один з них вирішив різко спікувати в його напрямку і відлетів у бік лише в останню секунду.

Це був боривітер - хижий птах роду соколів. Їх часто можна помітити в Англії, вони ширяють над луками, вистежуючи польових мишей та іншу здобич.

Свою назву боривітер отримав за звичку час від часу зависати на одному місці в повітрі, вистежуючи здобич, тримаючись проти вітру і ніби переборюючи його.

Коли птах почав стрімко знижуватись у його бік, Мар навів на нього фотоапарат і зробив серію знімків.

Пізніше, коли фотограф переглядав відзняті кадри, він, за власними словами, був абсолютно вражений тим, що йому вдалося "зловити".

Мар каже, що йому дуже пощастило, оскільки на камері були виставлені правильні налаштування.