Нова атака на Москву: пошкоджена висотка. По Харкову вдарили "Шахеди"

9 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Вночі 1 серпня безпілотники атакували столицю РФ, один з них влучив у бізнес-центр "Москва-Сіті". Також вибухи лунали у підмосковному Одінцово й Кубінці.

Міністерство оборони Росії заявило, що вночі два безпілотники збили в Підмосков'ї, а один — перехоплений засобами радіоелектронної боротьби. Як стверджує міністерство, перехоплений РЕБ безпілотник вдарив по тій самій вежі IQ у Москва-сіті, що постраждала від удару дрона два дні тому.

"Пошкоджений фасад на рівні 17 поверху", — заявив мер Москви Сергій Собянін.

У цьому будинку розташовані кілька важливих російських міністерств, зокрема цифрового розвитку Росії.

За даними місцевих пабліків, після вибуху біля "Москви-Сіті" піднявся дим, у будівлі вибите скло, пошкоджені 150 "квадратів" заскління на будівлі бізнес-центру.

Як повідомляють російські агентства, через нову атаку дронів призупинили роботу московського аеропорту "Внуково", який розташований на південний захід від російської столиці, а літаки перенаправляють в інші аеропорти.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, На фасаді хмарочоса видно пошкодження

Телеграм-канали також повідомляють про звуки вибухів у підмосковних населених пунктах Кубінка та Одінцово.

"Сьогодні, приблизно о 3:14, багато мешканців міста Одінцово прокинулися від гучних ударів за вікном", — пише один з місцевих телеграм-каналів і публікує добірку відео з камер спостереження, які записали звуки вибухів, а також трисекундне відео з телефону, на якому видно проліт ударного безпілотника.

Стверджується, що по дронах у Підмосков'ї спрацювали сили ППО.

Місто Одинцово розташоване на захід від Москви лише за кілька кілометрів від її околиці.

Для багатьох ці топоніми мало що говорять, проте, як вказують експерти, Одінцово - це штаб першої танкової армії. А Кубінка - пункт постійної дислокації 45-ї бригади спецпризначення ВДВ.

У ніч проти неділі два безпілотники влучили у хмарочоси в районі Москва-сіті, і це була вже четверта атака дронів на російську столицю за три місяці. Раніше ударні безпілотники били, наприклад, по військових аеродромах в глибині території Росії.

Росія незмінно звинувачує в цих нальотах Україну, українські військові, зазвичай, причетність до них не визнають.

Атака "Шахедів" на Харків

Вночі російські війська вдарили по Харкову "Шахедами", постраждала будівля професійно-технічного училища, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок влучання розпочалась пожежа. За попередніми даними, людей у будівлі не було.

Автор фото, Олег Синєгубов

Ще три "прильоти" зафіксовані на території спорткомплексу у Шевченківському районі. Пошкоджена двоповерхова будівля. Отримав поранення та госпіталізований 63-річний охоронець.

"Суспільне Харків" повідомляє з посиланням на начальника поліції області Володимира Тимошка, що "Шахедів" було шість чи сім, кілька із них збило ППО.

Автор фото, Олег Синєгубов

Тимошко наголосив, що будівля училища - цивільна інфраструктура міста, в якій не було військових.