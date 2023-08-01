Minecraft і World of Tanks. Як Росія веде пропаганду війни проти України у відеоіграх

14 хвилин(и) тому

Автор фото, Ubisoft

Росія поширює провоєнні й проросійські наративи у відеоіграх та популярних серед геймерів платформах, пише The New York Times з посиланням на групу дослідників.

Йдеться, зокрема, про ігри Minecraft і World of Tanks, а також сервіси Discord і Steam.

Як пише видання, у Minecraft російські гравці відтворили битву за Соледар, місто, яке російські війська захопили в січні, опублікувавши відео з гри в найпопулярнішій соціальній мережі своєї країни "ВКонтакте".

Крім того, у травні цього року на каналі російської версії гри World of Tanks показали парад танків у Москві в 1945 році, а на популярній ігровій платформі Roblox користувач створив на честь Дня Росії цілу роту військовослужбовців МВС.

"Слава Росії", - проголошував відеоурок про те, як побудувати флагшток з російським прапором у Minecraft. Там також майорить російський прапор над містом із написом "Луганськ" - український населений пункт, який Росія незаконно анексувала.

Серед інших ігор, на які звернули увагу дослідники, - World of Warships, Fly Corp, Armored Warfare та War Thunder. Там вони також знайшли понад десяток прикладів прокремлівської пропаганди.

"Майже всі вони вихваляють перемогу СРСР над нацистською Німеччиною - тему, яку Путін та його радники використовують для підтримки сьогоднішньої війни. Деякі з них мали явні зв'язки з політичними партіями чи державними структурами", - йдеться у статті видання.

Ці ігри та пов'язані з ними дискусійні сайти, такі як Discord та Steam, стають онлайн-платформами для російських наративів, поширюючи серед переважно молодої аудиторії потік пропаганди, який Кремль використовує для виправдання війни в Україні, зазначає NYT.

У цьому віртуальному світі гравці взяли на озброєння букву Z — символ російських військ, які минулого року вторглися в Україну; підтримали юридично безпідставні російські територіальні претензії у Криму та інших місцях; а також підтримали зусилля президента Володимира Путіна, який намагається очорнити українців як нацистів та звинуватити Захід у конфлікті.

Таня Беккер, дослідниця з компанії ActiveFence, що спеціалізується на кібербезпеці, вважає, що ігровий світ - це дійсно платформа, яка може впливати на громадську думку, впливати на аудиторію, особливо на молодь. Вона також виявила кілька прикладів російської пропаганди у Minecraft для The New York Times.

Крім того, керівник підрозділу з аналізу загроз у Microsoft Клінт Воттс розповів про пропаганду ПВК "Вагнер" у Discord та Steam. Там поширювалася версія Росії про війну проти України і, ймовірно, інформація із закликом вступати до ПВК.

Дослідники припускають, що, можливо, ПВК прагнула завербувати людей на тлі величезних бойових втрат. "Пропаганда переважно спрямована на те, щоб представити "Вагнер" та російських військових крутими й грізними", - зазначив Воттс.

За даними ЗМІ, торік депутати Держдуми РФ пропонували інтегрувати Росгвардію у відеоігри для "поліпшення іміджу відомства".

Нещодавно інтерес до ігрової індустрії виявив і Володимир Путін. Він назвав це "колосальним бізнесом" і зазначив, що ігри "мають бути на стику мистецтва й освіти".

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Володимир Путін посидів в ігровому кріслі на виставці перспективних російських компаній під час форуму "Сильні ідеї для нового часу", Москва, 29 червня 2023 року

"Гра повинна допомагати людині розвиватися, допомагати їй знайти себе, допомагати виховувати людину як у рамках загальнолюдських цінностей, так і в рамках патріотизму", - сказав російський лідер, виступаючи у Кремлі.

Після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Microsoft заявила, що призупиняє нові продажі продуктів і послуг в РФ, але росіяни продовжують знаходити способи використовувати Discord і Steam, щоб охопити ширшу аудиторію.

"Російська пропаганда випробовує нові способи просування свого режиму", — зазначає Артем Старосєк, керівник української консалтингової компанії Molfar, яка аналізує онлайн-загрози.

Джейкоб Дейві з Інституту стратегічного діалогу в Лондоні вважає, що Minecraft та інші ігри можуть бути корисними інструментами для тих, хто прагне впливати на вразливу молодь, особливо якщо вони вже об'єдналися в приватні групи, де прагнуть обговорювати маргінальні ідеології.

"Вони йдуть туди, де, на їхню думку, можуть знайти сприйнятливу аудиторію, і використовують широкий спектр технологічних платформ для поширення своїх ідей", — пояснює він.

Враховуючи військовий характер багатьох ігор, не дивно, що війна в Україні вплинула на контент, але в деяких випадках ігри стали полем бою, пише The New York Times.

Фінська газета Helsingin Sanomat використала відеогру Counter-Strike, щоб створити канал для донесення фактичної інформації про війну до російської аудиторії, яка здебільшого відгороджена від неї.

"Чи можемо ми створити в Counter-Strike місце, де мільйони молодих російських чоловіків були б змушені зіткнутися з жахами війни в Україні?" — запитує газета в інтерактивній статті.

Джозеф Браун, доцент Університету Томпсон-Ріверс у Британській Колумбії, п'ять років викладав розробку відеоігор у Росії, і каже, що на власні очі бачив прихильність країни до пропаганди через відеоігри та інші засоби масової інформації.