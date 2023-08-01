Помер актор серіалу "Ейфорія" Ангус Клауд. Йому було 25 років

48 хвилин(и) тому

Автор фото, HBO/Eddy Chen/via REUTERS

У віці 25 років помер американський актор Ангус Клауд, який зіграв одну з головних ролей у серіалі НВО "Ейфорія".

Актор помер у понеділок у своєму будинку в Окленді, штат Каліфорнія, повідомляють ЗМІ.

Причина смерті наразі невідома.

"З важким серцем нам довелося сьогодні попрощатися з неймовірною людиною", — йдеться у заяві сім'ї Клауда.

Рідні актора нагадали, що нещодавно помер його батько, і ця смерть стала для нього великою втратою.

Минулого тижня Клауд був на похороні батька в Ірландії і, за словами близьких, "інтенсивно боровся з цією втратою".

"Нас заспокоює лише те, що тепер Ангус возз'єднався зі своїм батьком, який був його найкращим другом".

"Ангус відкрито говорив про свої проблеми з психічним здоров'ям, і ми сподіваємося, що його відхід може стати нагадуванням іншим про те, що вони не самотні й не повинні боротися з цим самотужки, мовчки", — йдеться в заяві родини актора.

"Ми сподіваємося, що світ пам'ятає його за гумор, сміх та любов до всіх".

Свої співчуття висловили також в HBO.

"Ми неймовірно засмучені звісткою про смерть Ангуса Клауда, - йдеться у заяві кінокомпанії. - Він був безмірно талановитий, а також улюбленою частиною родини HBO та "Ейфорії". Наші глибокі співчуття його друзям та сім'ї у цей важкий час".

Автор фото, Getty Images

Ангус Клауд народився 10 липня 1998 року в Окленді (Каліфорнія). Популярність прийшла до актора у 2019 році після прем'єри серіалу "Ейфорія" від HBO, у якому він зіграв наркоторговця Феско О'Ніла.

Роль в "Ейфорії" стала його дебютом. Він знявся в обох сезонах серіалу НВО у 2019 й 2022 роках і вважався одним з фаворитів серед шанувальників стрічки.