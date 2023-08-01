Помер актор серіалу "Ейфорія" Ангус Клауд. Йому було 25 років

Angus Cloud, cast member of the HBO teen drama series 'Euphoria', is pictured on set in this undated handout photo.

Автор фото, HBO/Eddy Chen/via REUTERS

У віці 25 років помер американський актор Ангус Клауд, який зіграв одну з головних ролей у серіалі НВО "Ейфорія".

Актор помер у понеділок у своєму будинку в Окленді, штат Каліфорнія, повідомляють ЗМІ.

Причина смерті наразі невідома.

"З важким серцем нам довелося сьогодні попрощатися з неймовірною людиною", — йдеться у заяві сім'ї Клауда.

Рідні актора нагадали, що нещодавно помер його батько, і ця смерть стала для нього великою втратою.

Минулого тижня Клауд був на похороні батька в Ірландії і, за словами близьких, "інтенсивно боровся з цією втратою".

"Нас заспокоює лише те, що тепер Ангус возз'єднався зі своїм батьком, який був його найкращим другом".

"Ангус відкрито говорив про свої проблеми з психічним здоров'ям, і ми сподіваємося, що його відхід може стати нагадуванням іншим про те, що вони не самотні й не повинні боротися з цим самотужки, мовчки", — йдеться в заяві родини актора.

"Ми сподіваємося, що світ пам'ятає його за гумор, сміх та любов до всіх".

Свої співчуття висловили також в HBO.

"Ми неймовірно засмучені звісткою про смерть Ангуса Клауда, - йдеться у заяві кінокомпанії. - Він був безмірно талановитий, а також улюбленою частиною родини HBO та "Ейфорії". Наші глибокі співчуття його друзям та сім'ї у цей важкий час".

Автор фото, Getty Images

Ангус Клауд народився 10 липня 1998 року в Окленді (Каліфорнія). Популярність прийшла до актора у 2019 році після прем'єри серіалу "Ейфорія" від HBO, у якому він зіграв наркоторговця Феско О'Ніла.

Роль в "Ейфорії" стала його дебютом. Він знявся в обох сезонах серіалу НВО у 2019 й 2022 роках і вважався одним з фаворитів серед шанувальників стрічки.

Крім зйомок в "Ейфорії", в активі Клауда - участь у фільмах "Північний Голлівуд" (2021), "Лінія" (2023) та кількох відеокліпах.