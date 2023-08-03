200 тонн кісток та плоті. Якою могла бути найважча тварина в історії Землі

1 година тому

Автор фото, ALBERTO GENNARI Підпис до фото, Знайдений кит, швидше за все, жив на мілководді

Вчені-палеонтологи знайшли кандидата в найважчі тварини з тих, що колись жили на Землі. Цей вид китів вимер мільйони років тому, ці тварини могли важити близько двохсот тонн — або навіть до трьохсот.

У науковому журналі Nature 2 серпня опублікували звіт про дослідження гігантських скам'янілих решток стародавнього кита, які знайшли у пустелі в Південній Америці, на півдні Перу.

"Насправді останки знайшли 13 років тому, але вони були такого розміру і форми, що три роки пішло тільки на те, щоб доставити їх до Ліми, столиці Перу, де їх з того часу вивчали", - пояснив доктор Елі Амсон, член команди палеонтологів, що працювала з останками.

Цей кит імовірно жив близько 39 млн років тому. Він був дещо меншим (коротшим) нинішніх найбільших тварин, синіх китів, але, як з'ясували вчені, набагато повнішим і важчим, так що до його орієнтовної маси дотягують лише найбільші з упійманих блакитних китів.

Всього знайшли 18 кісток доісторичного гіганта: 13 хребців, чотири ребра та частину стегнової кістки. Цього вченим вистачило, щоб зрозуміти, наскільки важким міг бути цей кит.

Справа, зокрема, в тому, що його кістки були ніби вражені хворобами, які називаються остеосклерозом і пахіостозом: внутрішні порожнини були заповнені кістковою тканиною, і в цілому кістки були непропорційно товстими, з додатковими наростами на поверхні.

Автор фото, GIOVANNI BIANUCCI Підпис до фото, "Перуанський" кит був, ймовірно, коротшим від сучасного синього кита, але набагато важчим

Але це, на думку вчених, були не хвороби, а швидше еволюційна адаптація: гігантському киту, який пасся на мілководді, треба було бути сильним. Схожі кістки — у нинішніх морських корів, які мешкають у прибережних зонах у різних місцях світу.

Вчені підрахували, що перуанський колос міг бути 17-20 метрів у довжину, що не особливо вражає: сині кити бувають і до 30 метрів. Але маса тільки кістяка у викопного гіганта була десь між 5,3 та 7,6 тонни.

Якщо додати до цього м'язи, внутрішні органи та шкіру, загальна маса тіла виходить, залежно від різних припущень, від 85 до 320 тонн.

Доктор Елі Амсон, куратор Державного музею історії природи в німецькому Штутгарті, пропонує користуватися медіанною оцінкою в 180 тонн.

Автор фото, R.SALAS-GISMONDI & N.VALENCIA Підпис до фото, З нагоди публікації підсумків дослідження в Nature останки перуанського колосу виставлять на огляд публіки в Лімі

Приблизно такої ваги були найбільші із синіх китів, здобуті в епоху китобійного промислу.

"Але ми не маємо підстав думати, що наша особина була якоюсь особливо великою або маленькою […] Тому треба мати на увазі, що наша медіанна оцінка вже припадає на найвищі показники у синіх китів", — сказав доктор Амсон в ефірі ВВС.

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Найбільші із сухопутних істот на Землі, деякі види динозаврів, важили, ймовірно, до 100 тонн

Команда, що вивчала перуанські останки, порівнювала їх, зокрема, із синім китом, величезний скелет якого з 2017 року виставлений у Музеї історії природи в Лондоні.