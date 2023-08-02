Київ після перерви атакували дрони, на Одещині понищили порти. Які руйнування

36 хвилин(и) тому

Автор фото, Олег Кіпер

У ніч проти 2 серпня Росія знову атакувала Україну ударними безпілотниками. Повітряні сили збили 23 "Шахеди", 16 з них - на підльотах до Києва.

Після деякої перерви Росія знову вдарила по Києву, а також продовжила руйнувати портову інфраструктуру Одещини.

Частина дронів вразила південь Одещини, де внаслідок атаки на об'єктах портової та промислової інфраструктури виникли пожежі, пошкоджений елеватор, повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Йдеться про порти на Дунаї, куди, попри намагання Росії влаштувати "морську блокаду", досі йдуть судна за зерном.

Reuters і телеграм-канали пишуть, що нова атака російських безпілотників завдала "серйозного" збитку українському порту Ізмаїл.

Раніше ЗМІ повідомляли, що в Ізмаїлі пошкодили будівлі морського вокзалу та Дунайського пароплавства.

Оперативне командування "Південь" ЗСУ заявило, що суттєві руйнування отримали багатоповерхові адміністративні будинки.

Одночасно українська ППО відбивала наліт дронів на Київ.

До української столиці долетіли 10 дронів-камікадзе, всіх їх збили, повідомив очільник КМВА Сергій Попко.

Однак у Києві уламки упали в кількох районах: пошкоджені нежитлові приміщення та дорожнє покриття.

У Солом'янському районі Києва суттєво пошкодили висотку, в якій містяться органи влади.

"Пошкоджено фасад адміністративної будівлі з 9 по 11 поверх", - йдеться у заяві ДСНС.

Автор фото, ДСНС

Багато киян вночі та зранку у соцмережах почали писати про "ніч тривожних бабахів" й вказують, що це їм нагадало травень, коли майже щоночі столицю масовано атакували росіяни.

У Київській області внаслідок атаки спалахнув будинок, повідомило МВС України.

Відомство опублікувало у своєму телеграм-каналі фото з місця події.

Автор фото, https://t.me/mvs_ukraine

У МВС також повідомили, що пожежу оперативно ліквідували, інформація про постраждалих не надходила.

"Господиня, почувши повітряну тривогу, своєчасно пройшла в укриття. Тож, на щастя, ніхто не постраждав", - написав керівник поліції області Андрій Нєбитов.

Пуски "шахедів" росіяни здійснювали з трьох напрямків - Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Чауда (Крим).

На нічну атаку дронами по Україні відреагував президент Володимир Зеленський.

"Чергова ніч війни, чергова ніч роботи нашої героїчної ППО. Захищаємося на максимумі наявних сил. Збито багато "шахедів". На щастя, обійшлося без жертв", - йдеться в заяві президента.

Він зазначив, що росіяни знову завдали ударів по портах, по зерну, по глобальній продовольчій безпеці. За словами Зеленського, усі оперативні служби спрацювали ефективно.