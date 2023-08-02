Прем'єр Канади Джастін Трюдо розлучається після 18 років шлюбу

35 хвилин(и) тому

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Джастін Трюдо і його дружина Софі розлучаються після 18 років шлюбу. Вони ухвалили рішення після "важливої, але непростої розмови".

У дописі, який пара опублікувала в інстаграмі, вони заявили, що залишаться "близькою родиною з глибокою любов'ю та повагою".

У заяві офісу Трюдо сказано, що, хоча пара підписала угоду про розлучення, вони все одно з'являтимуться разом на публіці.

"Ми залишаємося близькою родиною з глибокою любов'ю та повагою одне до одного та до всього, що ми побудували і продовжуватимемо будувати", - сказав 51-річний Джастін Трюдо та 48-річна Софі Грегуар.

Вони також попросили про приватність заради "добробуту" своїх дітей.

Софі Грегуар Трюдо, колишня журналістка розважальних програм, була однокласницею молодшого брата Трюдо, Мішеля, пише британське видання Independent.

Вони знову зустрілися у дорослому віці у 2003 році, коли разом організували благодійний бал.

Пара одружилася в Монреалі в 2005 році і має трьох дітей.

Останнім часом їх менше бачили разом на публіці, хоча вони були на коронації короля Чарльза III у травні та приймали президента США Джо Байдена в Канаді у березні.

У травні канадський прем'єр опублікував фотографію з нагоди річниці весілля, на якій він і його дружина тримаються за руки в автофургоні.

"Кожна миля цієї спільної подорожі - це пригода, - йдеться у підписі до фото. - Я люблю тебе, Соф. З ювілеєм!"

Автор фото, Інстаграм Джастіна Трюдо

У ювілейному дописі минулого року Грегуар-Трюдо написала, що вони ведуть свій човен у "сонячні дні, сильні шторми та все, що між ними".