Восьма постіль атака дронів на Київ, удари по Дніпропетровщині й Херсону: що відомо

15 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Від травня цього року росіяни регулярно та масово скеровують на українську столицю "шахеди". ФОТО зроблене у травні 2023 року

Цієї ночі тривога у Києві тривала близько трьох годин - з 1 до 4 ночі. Все через півтора десятка дронів, якими росіяни знову масово атакували українську столицю.

"Восьма поспіль атака баражуючих боєприпасів Shahed по Києву. І знов, як вчора - атака масована", - повідомив очільник КМВА Сергій Попко.

Втім, ППО вдалося виявити та знищити усі "шахеди" на підльоті до Києва.

За попередньою інформацією, в столиці обійшлося без жертв та руйнувань.

"Подякуйте за безпеку бійцям протиповітряної оборони! Дякуйте їм частіше, і не лише у дні, коли є тривоги", - закликали у КМВА, нагадавши, що ця тривога стала 820-ою для Києва з початку війни.

За повідомленням Повітряних сил, в ніч проти 3 серпня "шахеди" заходили в Україну з півночі, з Брянської області. Усі 15 БПЛА, які запустили росіяни, були знищені ППО.

Крім 15 ударних БПЛА, українські Повітряні сили також знищили 7 розвідувальних дронів.

Минулої ночі до української столиці долетіли щонайменше 10 дронів-камікадзе. Їх також усі збили, проте уламки впали у кількох районах Києва.

Автор фото, Сергій Лисак/Дніпропетровська ОВА/Telegram

Цієї ж ночі по двом районам Дніпропетровщини - Нікопольському та Сінельниківському - росіяни вдарили важкою артилерією, випустивши понад півтора десятка снарядів.

За інформацією Сергія Лисака, голови Дніпропетровської ОВА, через російські удари пошкоджено чотири приватні будинки, школа та лінії електропередачі.

Проте місцеві жителі не постраждали.

Так само артилерійських ударів зазнала Харківщина. Але там теж обійшлося без жертв.

Автор фото, Олександ Проскудін/Херсонська ОВА/Telegtam

Натомість вже зранку через російський обстріл Херсона постраждали кілька людей, вони їхали в тролейбусі повз церкву, яку і обстріляли росіяни.

Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Проскудін, "поранено трьох пасажирів тролейбуса, що їхав повз собор у момент російського удару".

"Тяжкі поранення грудної клітини та закриту черепно-мозкову травму отримав 74-річний дідусь, лікарі борються за його життя", - повідомив очільник Херсонської ОВА.