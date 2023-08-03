ЗСУ відмовились від американської тактики. Тепер вони діють на власний розсуд. Чому?

10 хвилин(и) тому

Автор фото, Генштаб ЗСУ/Facebook

Перші кілька тижнів довгоочікуваного українського наступу були не дуже сприятливими для українських вояків, пише New York Times.

Американське видання нагадує, що перед контрнаступом українські підрозділи, що мали бути в авангарді удару, пройшли підготовку і отримали зброю від США та інших західних союзників.

Але вони зав'язли у щільно замінованих росіянами полях, перебуваючи під постійними масованими обстрілами з артилерії та гелікоптерів. За цих умов підрозділи розгубилися. Один із них зволікав із нічною атакою аж до ранку, втративши через це перевагу у бою, пише видання. Інший просувався так погано, що командування просто відкликало його з поля бою.

Тепер треновані на Заході підрозділи намагаються змінити ситуацію, кажуть американські офіційні джерела та незалежні аналітики. Українське командування змінило тактику і зосередилося на тому, щоб вимотати росіян артилерією та ракетними ударами, замість того, щоб занурюватися у заміновані поля під шквальним вогнем.

На півдні України відбувається накопичення сил, а друга хвиля підготовлених за допомогою союзників ударних підрозділів починає промацувати російську оборону невеликими ударами.

Але перші підсумки є неоднозначними. Українські війська звільнили кілька сіл, але вони далекі від попередніх масштабних успіхів, коли восени минулого року визволили стратегічно важливі Херсон та Харківську область. Від складної західної тактики небагато користі, коли російська артилерія накриває українські позиції черговим валом вогню.

Рішення українського командування змінити тактику є чітким сигналом: сподівання НАТО на те, що наступ буде успішним, якщо навчити українські підрозділи нової тактики і забезпечити їх новою зброєю, не здійснилися. Принаймні поки що.

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"Контрнаступ як такий не провалився, він розтягнеться до осені", - цитує NYT Майкла Кофмана, старшого наукового співробітника Фонду Карнегі, який нещодавно побував на передовій.

Але, на думку аналітика, проблема полягає ось у чому: після кількох місяців підготовки українські підрозділи мали б навчитися воювати так, як воювали б американські. Натомість краще було б допомогти їм воювати так, як вони звикли і знають краще.

NYT також нагадує, що Путін неодноразово давав зрозуміти, що його стратегія - чекати, поки Україна та її союзники видихнуться. Саме тому в американських офіційних колах побоюються, якщо українські сили воюватимуть по-старому, і дорогоцінні поставки зброї будуть витрачені, це піде на користь Путіну. Адже війна на виснаження Україні не вигідна.

В адміністрації Байдена також сподівалися, що дев'ять бригад і 36 тисяч вояків, які пройшли підготовку на Заході, покажуть перевагу американської тактики на полі бою над російським підходом. І поки росіяни неухильно покладаються на централізовану систему командування, американці вчили українців тому, щоб середня ланка вояків могла ухвалювати швидкі рішення на полі бою та вміти синхронно використовувати піхоту та артилерію.

Західні союзники України вважають, що така тактика була б ефективнішою, ніж витратна стратегія вимотування Росії ударами, які одночасно спустошують українські запаси зброї.

Воювати "по-іншому" чи так, як звикли?

Крім того, значна частина навчання українських вояків полягала в тому, щоб вони опанували тактику наступу так само добре, як вони навчилися оборонятися ще від початку конфлікту на сході України. Коли Москва почала повномасштабну війну, ці навички поламали російські плани на швидку перемогу.

Але щоб відвоювати власну територію, українцям треба "воювати по-іншому", заявив Колін Каль, донедавна один із головних стратегів Пентагону.

Проте цього не сталося після навчань, які тривали лише від 4 до 6 тижнів.

Згідно із офіційними джерелами у Європі та США, у перші два тижні наступу було знищено чи пошкоджено близько 20% наданого Україні озброєння.

Автор фото, Генштаб ЗСУ/Facebook Підпис до фото, Навчання підрозділів, які мали стати авангардом українського контрнаступу, тривало від 4 до 6 тижнів

"В них було зовсім небагато часу на опанування нової техніки та злагодження підрозділів, а потім їх кинули в одну з найскладніших ситуацій на полі бою", - цитує NYT колишнього офіцера ВМС США, експерта філадельфійського Інституту міжнародної політики Роба Лі.

NYT також цитує президента Зеленського, який каже, що навесні, коли варто було починати наступ, в України ще не було достатньо зброї, а головне - достатньо навчених вояків. А це дало час і можливість росіянам "замінувати всю нашу землю та побудувати кілька ліній укріплень".

Дехто з аналітиків вважає, що українці ще повернуться до "американської" стратегії, коли їм вдасться прорвати оборону росіян. Тим більше, що наступати завжди складніше, ніж оборонятися, що росіяни й відчули на собі, коли минулого року не змогли взяти Київ.

Серед тих, хто поділяє таку точку зору і генерал Філіп Брідлав, колишній командувач сил НАТО в Європі.

"Якщо вони зможуть подолати першу, другу і третю лінію оборони, думаю, ви побачите, що значить загальновійськовий бій", - заявив американський генерал в одному з інтерв'ю.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Деякі аналітики попереджають, що тактика малих груп може призвести до більшої кількості втрат

Проте є й аналітики, які сумніваються, що наступу із застосуванням тактики малих груп був би достатньо потужним, щоб прорвати оборону росіян.

Аналітики з британської безпекової фірми Janes вважають, що "найбільш ймовірно, що (така тактика) призведе до масових втрат життів і техніки та мінімальних територіальних здобутків".

Втім, за інформацією офіційних джерел у Вашингтоні, ситуація почала змінюватися впродовж останнього тижня, і є ознаки, що українським силам вдається намацати шляхи проходу через укріплення росіян, які починають видихатися, відчувають проблеми з логістикою і нестачу живої сили та зброї.

Генерал Брідлав погоджується: