Чому варто лягати спати в один час у вихідні та будні дні

50 хвилин(и) тому

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Відмінності в режимі сну між робочими і вихідними днями можуть призвести до нездорових змін у роботі кишкових бактерій в організмі людини.

Дослідження, проведене вченими з лондонського Кінгс-коледжу та компанії ZOE, що спеціалізується на здоровому харчуванні, вперше виявило зв'язки між "соціальним джетлегом" (зсувом внутрішнього годинника організму при зміні режиму сну між робочими та вихідними днями) та якістю харчування, харчовими звичками і складом мікробіому кишечника.

Попередні дослідження показали, що робота позмінно порушує організм та підвищує ризик збільшення ваги, проблем із серцем та діабету.

Однак на наші біологічні ритми можуть впливати й дрібніші невідповідності в режимі сну, наприклад, раннє пробудження будильника в робочі дні в порівнянні з природним пробудженням у неробочі дні у людей, які працюють за звичайним графіком.

"Порушення сну, наприклад, позмінна робота можуть суттєво впливати на здоров'я. Це перше дослідження, в якому показано, що навіть невеликі відмінності у тривалості сну протягом тижня, мабуть, пов'язані з відмінностями у видах бактерій кишечника, - каже один із авторів дослідження доктор Венді Холл зі Школи наук про життєвий цикл та населення. - Деякі з цих зв'язків були пов'язані з відмінностями у харчуванні, але наші дані також вказують на те, що в цьому можуть бути замішані й інші, поки що невідомі фактори".

Дослідники виявили, що лише 90-хвилинна різниця в часі настання середньої точки сну - половини часу між моментами засинання та пробудження - вже пов'язана з відмінностями у складі кишкової флори.

Дотримання режиму сну та неспання, а також збалансоване харчування можуть допомогти знизити ризик захворювань.

Наявність спектру різних видів бактерій у травній системі важлива. Деякі з них кращі за інші, але їхнє правильне поєднання є ключем до профілактики захворювань.

"Соціальний джетлег" може сприяти розвитку видів мікробіоти, які є несприятливими для вашого здоров'я", - каже Кейт Бермінгем, автор дослідження та старший науковий співробітник з питань харчування компанії ZOE, що спеціалізується в галузі охорони здоров'я.

За даними дослідження, від цього "джетлега" страждає понад 40% населення Британії, причому найчастіше він зустрічається у підлітків та молодих людей, а потім із віком зменшується.

Вчені проаналізували сон, склад крові та якість стулу тисячі дорослих людей, які взяли участь у дослідженні. Учасники також вели ретельний облік всього з'їденого та випитого за день.

Ті, хто страждає від "соціального джетлега", - приблизно 16% учасників, - частіше вживали в їжу картоплю, чипси, напої з високим вмістом цукру, а також менше фруктів та горіхів.

Попередні дослідження показали, що люди, які страждають на "соціальний джетлег", споживали менше клітковини в порівнянні з тими, у кого режим сну був більш стабільним. Інші дослідження показали, що "соціальний джетлег" пов'язаний із збільшенням ваги, хворобами та втомою.

"Погана якість сну впливає на вибір продуктів, і люди вважають за краще їсти продукти з високим вмістом вуглеводів та цукру", - каже доктор Бермінгем.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Ті, в кого погано зі сном, часто "заїдають" це продуктами з високим вмістом вуглеводів та цукру

Нездорове харчування може вплинути на рівень певних бактерій у кишечнику.

Дослідники виявили, що у людей, які страждають на "соціальний джетлег", три з шести видів кишкової флори були пов'язані з поганою якістю харчування, ожирінням, вищим рівнем запалення та ризиком інсульту.

Взаємозв'язок між сном, дієтою та кишковими бактеріями складний, ще багато що потрібно з'ясувати, вважають дослідники.

Поки ж вони радять по можливості налагодити та дотримуватись регулярного режиму сну.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Здорове харчування є не менш важливим, ніж нормальний сон

І, звичайно, не забувати про здорове харчування. Наприклад, британська Національна служба охорони здоров'я рекомендує: