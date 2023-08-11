Над Москвою знову дрон. Небо закривали для польотів

1 година тому

Автор фото, Reuters

На заході Москви ліквідували безпілотник, повідомив мер російської столиці Сергій Собянін.

"При падінні уламків в районі Карамишевської набережної ніхто не постраждав. Серйозних руйнувань немає. Екстрені служби працюють на місці", — повідомив він у телеграмі.

Проте міноборони Росії подало трохи іншу версію події. За даними військового відомства, "БПЛА був подавлений засобами радіоелектронної боротьби і впав на лісовий масив".

Даних про постраждалих і руйнування немає.

Як повідомляли раніше телеграм-канали Mash і Baza, безпілотник летів уздовж річища річки і був збитий ППО в Хорошево-Мневниках. Фрагменти дрона, за попередніми даними, знайшли в парковій зоні 67-й міської лікарні (розташована поруч з набережною, недалеко від Живописного мосту).

Телеграм-канали з посиланням на очевидців також повідомили, що в Красногорську, розташованому на північному заході від Москви, стався вибух. На одному з відео видно момент вибуху в повітрі.

Канал "Осторожно. Новости" повідомив, що раніше неподалік від місця вибуху очевидці помітили об'єкт, схожий на безпілотник.

До цього стало відомо, що російська влада закрила повітряний простір над московським аеропортом Внуково, а також і над аеропортом в Калузі. Зараз обмеження на польоти зняті.

Лише день тому московський мер повідомляв, що вночі 9 серпня на підльоті до Москви російські ППО збили два бойові безпілотники.

А вночі 30 липня безпілотник влучив у будівлю бізнес-центру "Москва-Сіті" у столиці РФ. 1 серпня дрони повторно атакували "Москву-Сіті".

Раніше ударні безпілотники били по військових аеродромах в глибині території Росії.