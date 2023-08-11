Фільм "Барбі" заборонили в Кувейті та Лівані. Чому?

1 година тому

Автор фото, EPA Підпис до фото, "Барбі" дозволили в ОАЕ та Саудівській Аравії, але в Кувейті та Лівані заборонили

Влада Лівану та Кувейту заборонила кінотеатрам показувати новий фільм "Барбі", заявивши, що його зміст суперечить консервативним цінностям їхніх країн.

Довгоочікувана кінокомедія американської інді-режисерки Грети Гервіг вже зібрала у світовому прокаті понад мільярд доларів. У четвер стрічка мала нарешті вийти на широкому екрані і в країнах Близького Сходу.

Спочатку дату близькосхідного релізу фільму посунула з 19 липня на кінець серпня Саудівська Аравія. Як повідомляє видання Variety, місцеві цензори домагалися від кінокомпанії правок щодо згадок у фільмі про ЛГБТ-людей.

На відміну від інших фільмів, заборонених на Близькому Сході, у "Барбі" немає сцен, які відкрито демонструють одностатеві стосунки.

У Саудівській Аравії питання з кінокомпанією було вирішено, і дату виходу фільму на Близькому Сході призначили на 10 серпня. Але уряди Кувейту та Лівану в останній момент вирішили перешкодити показу картини.

У Кувейті заборону пояснили тим, що фільм не відповідає "принципам суспільної етики" країни, а у Лівані у ньому виявили пропаганду гомосексуалізму.

У середу комітет із кінематографічної цензури при міністерство інформації та друку Кувейту заявив, що забороняє показ не лише "Барбі", а й австралійського фільму жахів "Поговори зі мною".

"Комітет зазначив, що обидва фільми пропагують ідеї та переконання, чужі кувейтському суспільству та громадському порядку", — пояснив це рішення заступник голови міністерства Лафі Аль-Субейє, якого цитує національне агентство новин країни Kuna.

За словами чиновника, комітет зазвичай наказує "цензурувати сцени, що суперечать громадській етиці", щоб іноземні фільми відповідали етичним стандартам для показу в Кувейті.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Попри заборону фільму, саму Барбі охоче копіюють в мусульманських країнах, хоча й з урахуванням "віри та моралі"

Але якщо фільм "несе у собі чужі концепції та ідейний зміст, або неприйнятну поведінку, комітет вирішує заборонити цей матеріал загалом", — наголосив Аль-Субейє, додавши, що це правило поширюється на всю іноземну продукцію.

У Лівані, як повідомляє агентство AP, ініціатива заборони фільму належала міністерству культури. Його очільник Мохаммад Мортада заявив, що фільм "суперечить цінностям віри та моралі" та "пропагує гомосексуальність та сексуальну трансформацію".

Він подав свої рекомендації до Управління безпеки Лівану, яке підпорядковується міністерству внутрішніх справ та традиційно ухвалює рішення про цензуру.

За повідомленнями ЗМІ, Мортада також пояснив своє ставлення тим, що Барбі висміює роль матерів і ставить під сумнів сенс шлюбу.

Не лише "Барбі"

Донедавна Ліван, країна зі значною часткою християнського населення, вважався одним із найліберальніших і найбільш терпимих до ЛГБТ-спільноти держав на Близькому Сході. У 2017 році в Бейруті пройшов перший в арабському світі гей-парад, який після цього став щорічним. Але в останній рік настрої у Лівані почали змінюватись.

Влітку 2022 року проти ЛГБТ-спільноти посилилися гоніння після того, як міністерство внутрішніх справ наказало силам безпеки припиняти заходи, які "пропагують сексуальні збочення".

А в липні цього року Хассан Насралла, лідер шиїтського угруповання "Хезболла", що входить до правлячої коаліції, заявив, що гомосексуальність є "неминучою небезпекою" для Лівану, і закликав заборонити матеріали, які її пропагують.

У своїй 46-хвилинній промові він послався на ісламські тексти, які закликають карати гомосексуалістів смертною карою: "У разі гомосексуалізму, з першого випадку заняття цією практикою, навіть якщо людина не одружена, вона має бути вбита. І це її доля в цьому світі і в потойбіччя — бути страченою".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, А так може виглядати Кен

Серед інших фільмів, які нещодавно були заборонені на Близькому Сході через згадки ЛГБТ та питання гендерної ідентичності, був "Людина-павук: Через всесвіт", у трейлері якого є плакат "Захистіть транс-дітей". Цю картину не випустили у прокат в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Декілька країн Близького Сходу заборонили мультфільм "Базз Лайтер" 2022 року, частину франшизи "Історії іграшок", тому що в ньому було показано поцілунок між двома жінками.