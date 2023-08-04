Вибухи в Криму і Новоросійську: морські дрони атакували базу флоту РФ

10 хвилин(и) тому

Автор фото, BAZA Підпис до фото, Жителі Новоросійська повідомляють про стрілянину та звуки вибухів

У Краснодарському краї Росії вночі 4 серпня пролунали вибухи, міноборони РФ заявило про атаку двома морськими дронами, які намагалися вдарити по військово-морській базі в Новоросійську.

У порту Новоросійська встановлено тимчасову заборону на рух суден.

За даними російських пабліків, вибухи на воді та стрілянина лунали з боку Чорного моря в районі Місхако.

Перші повідомлення з'явилися приблизно о першій ночі. Жителі Новоросійська помітили "яскравий спалах над морем та вибухи" біля терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) - великої міжнародної нафтопровідної системи, яку збудували для доставки нафти з Казахстану на термінали в Чорному морі поблизу порту Новоросійськ.

Телеграм-канал "Кримский ветер" повідомляє, що пошкоджено так званий "нафтовий маяк" КТК - виносний пристрій для прийому нафти.

Проте пресслужба компанії запевнила, що термінал не пошкоджений і продовжує вантажити нафту на пришвартовані танкери.

Міністерство оборони Росії офіційно підтвердило інформацію про атаку морських дронів на Новоросійськ.

Як передають російські агентства, у відомстві заявили, що російську військово-морську базу спробували атакувати два українські безекіпажні катери.

"Під час відбиття атаки безекіпажні катери були візуально виявлені і знищені вогнем зі штатного озброєння російських кораблів, які здійснюють охорону зовнішнього рейду військово-морської бази", - повідомили у міністерстві.

Мер Новоросійська Андрій Кравченко написав у своєму телеграмі, що військові підрозділи "ефективно відпрацювали" із захисту міста.

Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв заявив у телеграмі, що постраждалих та руйнувань під час атаки двох морських безпілотників на Новоросійськ немає.

Новоросійськ - головний російський порт на Чорному морі та військово-морська база. Він розташований приблизно за сто кілометрів по прямій від Керченської протоки та Кримського мосту, по якому Україна вже завдавала удару морськими безпілотниками.

Вибухи в Криму

4 серпня вибухи також пролунали в тимчасово окупованому Криму. У мережі повідомили про "приліт" по нафтобазі у Феодосії, проте в окупаційній адміністрації півострова стверджують, що всі повітряні цілі були збиті.

Міністерство оборони Росії стверджує, що над Кримом збили 13 українських безпілотників.

У заяві відомства, яку цитують російські агенції, вказано, що десять безпілотників збили, а три — "придушили" засобами радіоелектронної боротьби.

Постраждалих та руйнувань, як стверджує міністерство, немає.