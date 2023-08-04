Гарячий океан побив температурний рекорд усіх часів. І це лише початок

33 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Літо 2023 року б'є один кліматичний рекорд за іншим. Спочатку небачено теплий червень, потім найспекотніший місяць за всю історію спостережень — липень. Серпню вистачило одного дня, щоб упав черговий рекорд.

Середньоденна температура поверхні світового океану 1 серпня піднялася до 20,96 °C, згідно з даними європейського центру кліматичних спостережень Коперника.

Це не тільки вище попереднього рекорду 2016 року — найтеплішого в історії людства, а й значно вище за температури, властиві сезону.

Адже зазвичай світовий океан прогрівається до березня. Саме у березні 2016 року фіксували попередній пік у 20,95°C.

"Все це дуже тривожно. При таких температурах у серпні, що буде в березні", — питає Саманта Берджесс, одна з учених у центрі Коперника.

Зміна клімату, викликана людиною, призвела до того, що з середини квітня середня температура поверхні моря на планеті значно перевищує норму, а льодовий покрив океану в Арктиці і Антарктиці скорочується швидше звичайного.

Все це відбувається ще до того, як повною мірою проявиться феномен Ель-Ніньо, що набирає сили, — підвищення температури поверхневих вод у Тихому океані.

"Лякає швидкість, з якою все змінюється", — сказав професор Майк Берроуз, який вивчає моря біля берегів Шотландії.

Океан має ключове значення для клімату, оскільки покриває понад 70% поверхні Землі та абсорбував 90% глобального потепління останніх десятиліть. На глибині лише кілька десятків метрів зберігається стільки ж тепла, скільки у всій атмосфері Землі.

Чим тепліше океан, тим нижче його здатність поглинати енергію та згладжувати підвищення температур на планеті загалом.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Спекотне літо у Європі

"Гаряча ванна"

Нагрітий океан змінює як атмосферу — вітер, опади, температуру повітря — так і призводить до збоїв підводної екосистеми.

"Заходиш у воду, як у гарячу ванну, — ділиться враженнями про спостереження за Мексиканською затокою Кетрін Ліснескі з Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США (NOAA). — На мілководних рифах біля берегів Флориди корали масово знебарвлюються, а багато хто вже загинув".

Минулого тижня море біля берегів Флориди прогрілося до 38,44°C. Сезонна норма цих вод, за даними NOAA, — від 23° до 31°C.

Рекорди побиті не лише в Мексиканській затоці, а й у Середземномор'ї та навіть Північній Атлантиці. На пляжах Великої Британії вода в червні була на 3-5 ° C тепліша за норму.

"Морські теплові хвилі трапляються в незвичайних місцях", — каже Саманта Берджесс із центру Коперника.

Причина давно відома - викиди парникових газів в атмосферу нагрівають планету. Океан тимчасово абсорбує цю енергію, але нікуди не зникає.

"Чим більше спалюється викопне паливо, тим більше надлишкового тепла поглинає океан. Отже, тим більше часу знадобиться, щоб стабілізувати його і повернути до колишнього стану", — сказала Берджесс.

Далі буде лише гірше. Ель-Ніньо ще не виявився на повну силу. Традиційно він формується ближче до осені та призводить до потепління наступного року.