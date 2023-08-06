Центр переливання крові та авіабаза в Старокостянтинові. Наслідки нових ударів Росії

11 хвилин(и) тому

Автор фото, Володимир Зеленський Підпис до фото, Центр переливання крові у вогні після удару російською авіабомбою

З вечора 5 серпня до ранку 6 серпня Росія здійснила нову масовану атаку України - в хід пішли десятки ракет та ударних безпілотників. Основним напрямком удару вкотре стала Хмельниччина, а саме аеродром в Старокостянтинові, повідомили в Повітряних силах України.

Але постраждала також цивільна інфраструктура в інших регіонах та велике військово-промислове підприємство в Запоріжжі - "МоторСіч".

Розбомблений центр переливання крові

Президент Володимир Зеленський повідомив, що росіяни вдарили керованою авіаційною бомбою по центру переливання крові в містечку Купʼянськ на Харківщині.

Як пізніше уточнив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, під час атаки загинули двоє чоловіків, ще четверо отримали порання.

"Один цей злочин війни говорить усе про російську агресію. Звірі, які знищують те, що просто дає змогу жити. Перемогти терористів - це справа честі для всіх, хто цінує життя", - заявив Зеленський.

Російська сторона не коментувала звинувачень України.

Обстріли Харківщини, як повідомив Синєгубов, продовжилися зранку. РФ завдавала ракетних ударів комплексами С-300.

Авіабаза в Старокостянтинові. Чим вона важлива

За останні 15 годин Росія била по Україні кількома хвилями, в тому числі аеробалістичними ракетами "Кинджал".

Повітряні сили заявили, що не оприлюднюватимуть інформацію щодо них. Водночас вони запевняють, що збили усі 27 випущених дронів "Шахед", 18 з 20 "Калібрів" та 13 із 20 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х555.

Під час атаки стало відомо, що головним напрямком удару стала Хмельниччина, а саме аеродром в Старокостянтинові. Цю інформацію також підтвердив вранці в ефірі телемарафону речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

Про можливі ураження військової інфраструктури українська влада не повідомляла, але відомо про пошкодження житлових будинків - вибухова хвиля вибила вікна і двері в деяких будинках та в приміщенні місцевого автовокзалу.