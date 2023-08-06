Удари по мостах в Чонгарі та Генічеську. Що відомо

12 хвилин(и) тому

Автор фото, Володимир Сальдо Підпис до фото, Пробоїна Чонгарського мосту, як стверджує окупаційна влада Херсонщини

У неділю ввечері російська окупаційна влада в Криму та Херсонській області заявила, що українські військові завдали ракетних ударів по мостах в Чонгарі та Генічеську. Українська сторона цієї інформації наразі не коментувала.

Чонгарський міст з'єднує Херсонську область та Крим, він відіграє важливу роль для транспортування російських військових вантажів до лінії фронту. Україна неодноразово намагалася вразити його.

"Одне влучення, частина ракет збита силами ППО. Є пошкодження дорожнього полотна автомобільного мосту, ремонтні роботи вже розпочинаються. Жертв немає", - написав так званий глава анексованого Криму Сергій Аксьонов у своєму телеграм-каналі.

За інформацією провоєнних російських блогерів, зафіксували три-чотири "прильоти". Місцеві пабліки розповсюджують відео, на якому видно стовп диму над Чонгарським мостом.

Глава окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо заявляє, що Україна завдала ударів по мосту західними ракетами Storm Shadow.

Автор фото, Володимир Сальдо

"Транспортне сполучення з Кримом продовжує працювати через Чаплинку та Армянськ. Прошу це враховувати", - додав він.

Чонгарський міст вже зазнавав ударів з боку Збройних сил України на початку липня. Відновлення конструкцій зайняло 10 днів.

Удар по Генічеську

Володимир Сальдо та російські військові кореспонденти також повідомляють про руйнування автомобільного мосту та газопроводу в окупованому Генічеську Херсонської області.

Йдеться про міст через протоку Тонка, що з'єднує місто Генічеськ з Арабатською стрілкою, написав Сальдо у своєму телеграм-каналі.

Також перебитий газопровід, що проходить поряд з мостом, зі Стрілківського родовища в Генічеськ.

Сальдо заявляє, що Україна випустила 12 ракет, 9 з них, мовляв, збили сили ППО.

Цю інформацію повідомляють і проросійські військові блогери в телеграм-каналах.

Українська сторона цієї інформації поки що не коментувала.

Чому це важливо?

Перешийок - одне з найбільш важливих і водночас вразливих місць з військової точки зору. В Україні досі багатьох збурює питання, як армії РФ вдалось 24 лютого 2022 року безперешкодно перетнути цю ділянку і так швидко окупувати Херсонську область.

Тепер вразливістю перешийку намагаються скористатись Збройні сили України в інтересах свого наступу.

Раніше українські військові експерти прогнозували, що ситуація для РФ може перетворитись на "Херсон 2.0". Мається на увазі період кінця літа - початку осені минулого року, коли ЗСУ методично били ракетами по мостах через Дніпро біля Херсону.

Логістика російських військ була настільки ускладнена, що 11 листопада вони залишили окуповані території на правобережжі Дніпра і обласний центр - Херсон.