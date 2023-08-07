Митрополита Павла звільнили з-під варти. За нього внесли заставу в 33 млн гривень

1 година тому

Автор фото, УПЦ Підпис до фото, Митрополит Павло - намісник лаври УПЦ МП

Намісника монастиря УПЦ МП в Києво-Печерській лаврі митрополита Павла, якого підозрюють у підривній діяльності проти України, звільнили з-під варти. Це сталося після того, як за нього внесли заставу в 33 мільйони 300 тисяч гривень, повідомив у телеграмі його адвокат Микита Чекман.

Адвокат твердить що на заставу назбирали гроші завдяки пожертвам парафіян. Цю "непідйомну, на перший погляд, суму" зібрали, опублікувавши реквізити на сайті УПЦ, каже він.

"Це спільна заслуга парафіян Української Православної Церкви, які довели, що немає нічого неможливого" - зазначив Чекман.

Автор фото, Фейсбук Андрія Ковальова

Микита Чекман оприлюднив відео з митрополитом Павлом, на якому той дякує всім, хто допоміг йому вийти зі слідчого ізолятора. Він сказав, що "любить свою землю, свою Батьківщину", а "агресора, який напав на нас", має напоумити Бог.

Кримінальна справа Павла

Митрополита Павла підозрюють за кількома статтями, серед них - розпалювання міжконфесійної ворожнечі та виправдовування і заперечення збройної агресії РФ проти України.

1 квітня Шевченківський суд Києва відправив його під цілодобовий домашній арешт, згодом термін домашнього арешту продовжили до 14 серпня.

Під час судового засідання прокурор цитував кілька висловлювань Павла з телефонних розмов, зокрема про те, що "придурки-маразматики в Америці кажуть, що моляться за мир і тут же зброю пхають", "у Тернополі всі одне одного вже б'ють і віддають просто на фронт - вони це напевно роблять, щоб вибити східну та центральну Україну, вся ця бандерівщина там буде процвітати", а "Америка б'ється з Росією до останнього українця".

Митрополит на це заявив, що цих звинувачень не визнає і "готовий свідчити на Євангелії".

"Це все не правда. Я ніколи не був за агресора, я ніколи не був за Путіна", - сказав Павло.

Нові докази

13 липня йому оголосили про нову підозру. За словами СБУ, задокументовано, що митрополит дав відеоінтерв'ю одному з вітчизняних ЗМІ, у якому "заперечив існування України як суверенної держави".

"Також фігурант назвав російську збройну агресію проти України "громадянським конфліктом", який триває з 2014 року", - повідомили у спецслужбі.

Автор фото, СБУ

Розслідування розпочали за статтею Кримінального кодексу про порушення рівноправності громадян залежно від релігійних переконань, а також за статтею про виправдовування та заперечення збройної агресії РФ проти України (повторно).

Покаранням за це може бути до 8 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Сам він всі звинувачення заперечує і наполягає, що закон не порушував.

Попередні справи

Восени 2022 року Служба безпеки України провела численні обшуки у храмах та монастирях і показала, на її думку, докази співпраці представників УПЦ з Росією. За цими матеріалами відкрили низку кримінальних справ.

1 грудня 2022 року Володимир Зеленський теж оголосив про шлях до "духовної незалежності" від Москви, а низка ієрархів УПЦ опинились під санкціями через зв'язки з Росією. Серед них був і митрополит Павло.

30 березня УПЦ мала залишити територію лаври, проте відмовилась це робити, і головним рушієм спротиву спробам мінкульту взяти під контроль приміщення лаври став саме Павло.