Фатальний обід. Загадкова смерть родини сколихнула Австралію

Тіффані Тернбулл

BBC News, Сідней

23 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Два тижні тому у крихітному австралійському містечку п'ять членів родини вирішили пообідати.

За тиждень троє з них померли, четвертий у лікарні бореться за життя, а п'ята перебуває під слідством за підозрою в їх отруєнні лісовими грибами.

Однак 48-річна жінка, яка готувала обід, каже, що не розуміє, як таке могло статися, і наполягає, що любить свою сім'ю і ніколи не скривдила б її.

Незвичайний інцидент привернув увагу країни, спантеличив поліцію та сколихнув громадськість.

Нещасний випадок чи умисне вбивство?

Ця історія почалася з того, що Гейл і Дон Паттерсони приїхали відвідати своїх онуків і залишились на обід у будинку своєї невістки Ерін Паттерсон у містечку Леонгата - за дві години їзди на південний схід від Мельбурна.

З ними була родина Вілкінсонів - Хізер (сестра Гейл) та її чоловік Єн.

Усі четверо - поважні члени громади сусіднього містечка Корумбурра, де Єн служить пастором у місцевій баптистській церкві.

Але обід видався незвичайний. За кілька годин після їжі всі четверо гостей звернулися до місцевої лікарні через розлад шлунково-кишкового тракту.

Незабаром стало зрозуміло, що справи значно гірші, і, щоб надати кращу медичну допомогу, їх перевели до лікарні в Мельбурні.

Однак медицина виявилась безсила, і 66-річна Хізер та 70-річна Гейл померли у п'ятницю, 70-річний Дон - у суботу. А 68-річний Єн перебуває у критичному стані в лікарні в очікуванні трансплантації печінки.

Автор фото, Supplied Підпис до фото, Єн і Хізер Вілкінсони

На думку поліції, четверо постраждалих отруїлися блідою поганкою. Інтоксикація отрутою цього гриба нерідко призводить до смерті.

Але, як не дивно, Ерін та двоє її дітей не постраждали.

За даними поліції, діти, яких після інциденту тимчасово передали під опіку держави, їли інші страви.

Слідчі кажуть, що не впевнені в тому, що Ерін їла ту ж їжу, що і її гості, як і в тому, чи були гриби у страві, якою вона їх пригощала.

Відомо, що Ерін розлучилася зі своїм чоловіком, який є сином Паттерсонів, але розрив подружжя був спокійним, кажуть правоохоронці. При цьому "умисне отруєння" вони поки що не виключають.

"Наразі ми не можемо пояснити смерть постраждалих", - заявив журналістам у понеділок Дін Томас з відділу з розслідування вбивств. "Все може бути цілком безневинним, але ми просто ще не знаємо".

Сама Ерін Паттерсон каже, що "не розуміє, що сталося".

Плачучи, вона поговорила з журналістами, але відмовилась відповідати на запитання про те, які страви подавала гостям та звідки взяла гриби.

При цьому вона відкидає всі обвинувачення й наполягає на своїй невинності.

"Я нічого не робила, я їх любила", - стверджує жінка.

Громадськість вражена

У міру того, як поширювались новини про інцидент, поширювався і жах серед місцевих.

"Ніхто ніколи не очікував, що тут таке може статися", - сказав ВВС керівник регіону Натан Херсі.

"Хто за здорового глузду міг подумати, що ми у такий спосіб втратимо… людей, які так багато роблять і віддають громаді? Це дуже сумно".

Автор фото, Google Maps Підпис до фото, Баптистська церква у Корумбуррі

Ерін також засмучена.

"Гейл була мамою, якої в мене не було… мої діти втратили бабусю", — заявила вона.

"Вони були одними з найкращих людей, яких я коли-небудь знала... Я спустошена їхньою смертю".

Це не перше отруєння грибами в австралійському штаті Вікторія.

Місцевий департамент охорони здоров'я повідомляв про почастішання випадків отруєння блідими поганками. Через сприятливі погодні умови цих отруйних грибів виросло ще більше.

Вони зустрічаються в прохолодному вологому кліматі по всьому світу і виглядають невинніше, ніж інші смертоносні різновиди. З'ївши навіть крихітний шматочок - 1,5 г грибочка - можна потрапити на лікарняне ліжко, а цілий гриб майже напевно призведе до смерті.

При цьому надати допомогу навряд чи встигнуть: бліда поганка — гриб "відкладеної дії".

Симптоми отруєння проявляються не відразу. За 6-12 годин починаються болі в животі, блювота, кривавий пронос, сильне зневоднення і практично відразу вражаються нирки, печінка, центральна нервова система.

У 2020 році через сплеск отруєнь у Вікторії вісім людей потрапили до лікарні, одна з яких померла.

Влада штату вкотре закликала людей не їсти дикорослі гриби.