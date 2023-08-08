"Вагнер" намагається скористатися з перевороту в Нігері. До чого це може призвести?

Кетрін Армстронг

BBC News

1 година тому

Підпис до фото, США стурбовані появою ПВК "Вагнер" в деяких частинах Сахеля, заявив Блінкен

Російська ПВК "Вагнер" користується нестабільністю в Нігері, заявив ВВС держсекретар США Ентоні Блінкен.

26 липня у Нігері стався військовий переворот, генерал президентської гвардії Омар Тчіані захопив владу й оголосив себе президентом. Повалений лідер країни Мохамед Базум залишається під охороною у своїй резиденції.

Лунали припущення, що заколотники зверталися по допомогу до "вагнерівців", які, як відомо, присутні у сусідньому Малі.

На думку Блінкена, переворот у Нігері не є справою рук Росії чи "Вагнера". Однак США стурбовані тим, що російська ПВК "можливо проявляє себе" у деяких частинах регіону Сахель, сказав він у програмі ВВС "Фокус на Африку".

"Гадаю, те, що сталося і продовжує відбуватися в Нігері, спровоковано не Росією чи Вагнером, але вони спробували цим скористатися".

"Усюди, куди вирушала ПВК "Вагнер", їхня присутність супроводжувалася смертю, руйнуванням і експлуатацією", - зазначив Блінкен.

У Нігері, за його словами, відбулося "повторення того, що сталося в інших країнах, куди вони також не принесли нічого хорошого".

Особовий склад ПВК "Вагнер" присутній у багатьох країнах по всьому світу — у Лівії, Судані, Малі, ЦАР, Мозамбіку, Буркіна-Фасо, Мадагаскарі та Венесуелі - там, де вони мають ділові інтереси й підтримують дипломатичні й економічні відносини Росії.

Бійців російського угруповання звинувачують у масових порушеннях прав людини у кількох африканських країнах.

Попри це, ходили чутки, що військова хунта, яка захопила владу в Нігері, звернулась за допомогою до "Вагнера", щоб утримати владу в країні.

Можлива інтервенція

Минулого тижня на тлі перевороту в Нігері на екстрений саміт зібралися країни Економічної спільноти західноафриканських держав (ЕКОВАС).

Вони висунули заколотникам ультиматум з вимагою протягом тижня відновити у країні конституційний лад. Бунтівникам дали час до неділі, 6 серпня. Якщо владу поваленого президента Мохамеда Базума не буде відновлено, до Нігеру можуть ввести війська.

Однак військова хунта проігнорувала ультиматум ЕКОВАС, закрила повітряний простір країни, а в понеділок призначила нового прем'єр-міністра. У четвер ЕКОВАС знову збереться на консультацію, щоб вирішити, як діяти далі.

У понеділок Нігер відвідала заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд і зустрілася з заколотниками. Однак у зустрічі з поваленим президентом і лідером перевороту їй відмовили.

За результатами перемовин Нуланд розповіла журналістам, що досягти успіху і переконати бунтівників відмовитись від перевороту поки що не вдалося.

Вона також чітко окреслила наслідки для відносин із США, якщо Нігер не відновить Базума на посаді або піде шляхом сусіднього Малі, співпрацюючи з російськими найманцями з ПВК "Вагнер".

Базум, який зараз перебуває в полоні, також висловив стурбованість щодо впливу "Вагнера" в Африці.

"Увесь центральний регіон Сахеля може підпасти під вплив Росії через групу "Вагнера", чий жорстокий тероризм повною мірою проявився в Україні", - написав він минулого тижня в авторській статті для The Washington Post.

Наразі незрозуміло, чи увійшли "вагнерівці" до країни, але російський телеграм-канал Grey Zone, який вважають близьким до ПВК, повідомив у понеділок, що близько 1500 найманців нещодавно відправили до Африки. Де саме на континенті вони дислокуються, там не уточнили.

У вівторок у телеграмі засновника ПВК "Вагнер" з'явилося голосове повідомлення. У ньому Євген Пригожин закликав лідерів хунти "зателефонувати нам".

"Ми завжди на боці добра, на боці справедливості, а також на боці тих, хто бореться за свій суверенітет та за права свого народу", - сказав він.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Прихильник заколотників у ковпаку в кольорах російського прапора у столиці Нігера Ніамеї

Нігер — колишня французька колонія, і переворот викликав у країні хвилю антифранцузьких й проросійських настроїв, подібних до тих, що пережили сусідні Малі й Буркіна-Фасо, які після власних заколотів повернулися у бік Москви.

У неділю сотні демонстрантів зібралися біля будівлі французького посольства в столиці Нігеру Ніамеї, деякі скандували "Хай живе Росія", "Хай живе Путін" і "Геть Францію".

Вони також підпалили мури посольського комплексу.

Водночас влада сусідніх Малі й Буркіна-Фасо оголосила про підтримку військових, які відсторонили від влади президента Нігеру, і застерегли від іноземного військового втручання в ситуацію в цій країні.

Вони заявили про цілковиту солідарність з "братнім народом Нігеру", який вирішив "взяти долю у свої руки".

Нігер, де розташовані військові бази Франції та США, — один з ключових союзників Заходу у боротьбі з джихадистським екстремізмом у Сахелі.

Після того, як 2021 року військове керівництво сусіднього Малі вирішило співпрацювати з російською ПВК "Вагнер", Франція перенесла центр своїх регіональних контртерористичних операцій до Нігеру.