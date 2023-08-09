Москву знову атакували дрони: що відомо

29 хвилин(и) тому

Автор фото, AFP

Вночі 9 серпня російські ППО збили два бойові безпілотники на підльоті до Москви, повідомив мер російської столиці Сергій Собянін.

"Була спроба прольоту на місто двох бойових безпілотників. Обидва збиті ППО. Один - у районі Домодєдове, другий - у районі Мінського шосе", - написав він у своєму телеграмі.

За словами Собяніна, інформації про постраждалих від падіння уламків не надходило, на місці працюють екстрені служби.

Російські телеграм-канали опублікували запис, на якому, як стверджується, зафіксовано знищення одного з безпілотників у районі Мінського шосе в Одинцовському районі Підмосков'я. На кадрах чути звук розриву і видно яскравий спалах.

Також на відео видно момент вибуху в селі Молоково в Ленінському міському окрузі Московської області.

У соцмережах жителі пишуть: "Знову щось гримнуло", "Спочатку чула вибух, а потім свист", "Був вибух з ударною хвилею".

Міністерство оборони Росії підтвердило, що в Московській області зафіксували дрони. У заяві відомства вказано, що безпілотники намагалися атакувати об'єкти в Підмосков'ї, однак нібито були збиті ППО.

Це - чергова атака дронів на російську столицю за три місяці. Вночі 30 липня безпілотник влучив у будівлю бізнес-центру "Москва-Сіті" у столиці РФ. 1 серпня дрони повторно атакували "Москву-Сіті".

Раніше ударні безпілотники били, наприклад, по військових аеродромах в глибині території Росії.