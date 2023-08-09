10 тисяч – це міф? Вчені пояснили, скільки кроків потрібно робити щодня

Аннабель Рекхем

BBC News

33 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Кажуть, щодня треба проходити 10 тисяч кроків, щоб почуватися здоровим й залишатися у формі. Однак нове дослідження свідчить, що для зниження ризику передчасної смерті достатньо 4400 кроків на день у своєму звичному темпі.

Близько 2300 вистачить, щоб покращити роботу серця й кровоносних судин. А кожні додаткові 1000 кроків понад 4000 знижують ризик передчасної смерті на 15%.

Тож рухатись треба, але не обов'язково прагнути заповітної цілі у 10 тисяч кроків, кажуть вчені.

Команда науковців з Лодзького медичного університету в Польщі та університету Джонса Гопкінса в США виявила, що ходьба корисна в будь-якому віці.

Однак найбільші переваги зафіксували серед людей молодше 60 років.

Професор Мацей Банах з Лодзького університету каже, що, хоч медицина і не стоїть на місці, але медикаменти - не єдиний спосіб лікування.

"Варто постійно нагадувати, що зміни способу життя, зокрема дієта та фізичні вправи, які були головним предметом нашого аналізу, можуть щонайменше так само, а то й більш ефективно знижувати ризик серцево-судинних захворювань та підвищувати тривалість життя", - пояснив він.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Щоб отримувати користь для здоров'я — достатньо 10-хвилинної прогулянки в активному темпі щодня

Недостатня фізична активність стоїть на четвертому місці серед причин смертності, поступаючись лише гіпертонії, курінню та підвищеному вмісту глюкози в крові.

За даними ВООЗ, від нестачі фізичних навантажень щороку помирає 3,2 млн людей.

Хані Файн, тренерка у міжнародній мережі фітнес-клубів Barry's, наголошує: проблеми зі здоров'ям виникають через надто довге сидіння.

"Це уповільнює метаболізм та впливає на формування й силу м'язів, що згодом може призвести до появи болю", — пояснила вона ВВС.

"Надто довге сидіння також може викликати проблеми зі спиною. В офісних працівників, приміром, спина постійно перебуває в напруженому стислому положенні".

Тренерка також вказала на важливість фізичної активності, не пов'язаної з вправами, - "це все, що ми робимо, використовуючи енергію та спалюючи калорії".

"Стояння, похід в магазин, миття підлоги, прибирання - усі ці дрібниці роблять нас більш активними й допомагають спалювати калорії", - зауважує вона.

Також дуже корисні регулярні прогулянки.

"Ходьба знижує кров'яний тиск, зміцнює м'язи, підвищує рівень енергії, дає ендорфіни та разом зі здоровим харчуванням допомагає підтримати здорову вагу".

Є й інші переваги: чим більше часу ви рухаєтесь, тим менше сидите в телефоні та інших гаджетах.

До того ж ходьба підходить "майже всім", оскільки мало впливає на суглоби та м'язи, резюмує тренерка.

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