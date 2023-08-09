Потужний вибух на оптико-механічному заводі під Москвою: десятки постраждалих

38 хвилин(и) тому

Автор фото, телеграм

У Підмосков'ї на території Загорського оптико-механічного заводу в Сергієвому Посаді стався вибух.

Постраждали щонайменше 27 людей, їм надають медичну допомогу.

Від вибухової хвилі у кількох будинках у різних районах міста вибило шибки.

На заводі оголосили тотальну евакуацію. Адміністрація міста відкрила гарячу телефонну лінію.

У соцмережах поширюють фото, на яких видно стовп диму, що здіймається над житловими будинками.

За словами представників екстрених служб, яких цитують російські інформагентства, потужний вибух у Сергієвому Посаді стався в ангарі, де зберігалися "піротехнічні вироби".

Причиною вибуху називають "порушення технологічного процесу", повідомляє РИА Новости з посиланням на екстрені служби.

На місце події вирушив губернатор Московської області.

У російському МНС уточнюють, що вибух стався у металевому ангарі 40х40 метрів, відкритих осередків горіння немає. Почався розбір завалів.

За інформацією російських ЗМІ, вибухнув склад піротехніки компанії "Піро-Рос", яка орендувала приміщення на території оптико-механічного заводу.

Це підтверджує і місцева влада: "Джерело детонації в Сергієвому Посаді — склад піротехніки, орендований сторонньою компанією".

Як повідомляють на офіційному сайті заводу, АТ "ЗОМЗ" є провідним розробником та виробником оптичних та оптико-електронних приладів для силових структур, промисловості та охорони здоров'я.