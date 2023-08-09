Потужний вибух на оптико-механічному заводі під Москвою: десятки постраждалих
У Підмосков'ї на території Загорського оптико-механічного заводу в Сергієвому Посаді стався вибух.
Постраждали щонайменше 27 людей, їм надають медичну допомогу.
Від вибухової хвилі у кількох будинках у різних районах міста вибило шибки.
На заводі оголосили тотальну евакуацію. Адміністрація міста відкрила гарячу телефонну лінію.
У соцмережах поширюють фото, на яких видно стовп диму, що здіймається над житловими будинками.
За словами представників екстрених служб, яких цитують російські інформагентства, потужний вибух у Сергієвому Посаді стався в ангарі, де зберігалися "піротехнічні вироби".
Причиною вибуху називають "порушення технологічного процесу", повідомляє РИА Новости з посиланням на екстрені служби.
На місце події вирушив губернатор Московської області.
У російському МНС уточнюють, що вибух стався у металевому ангарі 40х40 метрів, відкритих осередків горіння немає. Почався розбір завалів.
За інформацією російських ЗМІ, вибухнув склад піротехніки компанії "Піро-Рос", яка орендувала приміщення на території оптико-механічного заводу.
Це підтверджує і місцева влада: "Джерело детонації в Сергієвому Посаді — склад піротехніки, орендований сторонньою компанією".
Як повідомляють на офіційному сайті заводу, АТ "ЗОМЗ" є провідним розробником та виробником оптичних та оптико-електронних приладів для силових структур, промисловості та охорони здоров'я.
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