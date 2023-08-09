Змія і яструб одночасно напали на жінку, яка стригла газон

Макс Маца

BBC News

1 година тому

Автор фото, CBS/Peggy Jones

Мешканка Техасу серйозно постраждала після того, як на неї просто з неба впала змія, а потім атакував яструб.

Інцидент стався 25 липня у місті Сілсбі, штат Техас, неподалік від кордону з Луїзіаною.

64-річна Пеггі Джонс косила газон у дворі, коли яструб, що пролітав повз, випустив свою здобич.

Змія приземлилася на жінку, обвилася навколо її руки, почала її кусати й бити хвостом по обличчю, розбивши їй окуляри.

Намагаючись скинути змію, Джонс почала розмахувати рукою, як тут на неї напав яструб, який підлетів та почав відбирати свою здобич.

Птах, очевидно, упіймав змію і ніс у гніздо, щоб там з'їсти, але не втримав у пазурах.

Автор фото, CBS/ Peggy Jones Підпис до фото, Попри любов до живої природи, до такої "зустрічі" Пеггі не була готова

За словами жінки, яструб з'явився так само швидко, як і змія. Щосили намагаючись повернути свою "їжу", він кілька разів відлітав і знову повертався, нападаючи на жінку.

Врешті-решт птах отримав те, що хотів. Роздерши кігтями руку Джонс, яструб полетів геть, прихопивши з собою змію.

На руці й обличчі жінки залишилися колоті рани, порізи, садна, подряпини та сильні синці.

На крики й звуки боротьби прибіг чоловік американки. Він відвіз її до лікарні, де медики оглянули і надали їй допомогу.

Пеггі Джонс каже, що отримала серйозну психологічну травму. "Я думала, що помру", - розповіла вона CBS. Після інциденту у жінки виникли проблеми зі сном.

Живучи в сільській місцевості Техасу, вона неодноразово зустрічалася з дикою природою. "Я бачила, як яструб підбирає змію. Як він убиває свою здобич", - розповіла вона журналістам.