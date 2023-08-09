У Нью-Йорку повідомили про напад акули на українку. Що про це відомо

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У вівторок пляж Рокевей у Нью-Йорку закрили для серферів і плавців

На пляжі Рокевей-біч у Нью-Йорку вперше за 70 років зареєстрували напад акули. Жертвою стала, за попередніми даними, 65-річна емігрантка з України Тетяна Колтунюк. Про це пишуть американські ЗМІ, зокрема The New York Times.

Кілька ЗМІ, з посиланням на поліцію, вказують імʼя та вік жінки. Одне з них зазначає, що вона українка. У соцмережах є користувачка з таким іменем і такого ж віку, яка вказує, що походить з Одеси, але офіційного підтвердження поки що немає.

МЗС перевіряє цю інформацію, повідомив ВВС Україна речник відомства Олег Ніколенко.

Нью-Йорк закрив свій популярний пляж Рокевей-Біч у вівторок після того, як у понеділок ввечері жінку вкусила акула, повідомили чиновники.

Акула вкусила жінку за ліву ногу, коли вона плавала біля пляжу, повідомила прессекретарка міського управління парків. Рятувальники почули її крики про допомогу, повідомляє New York Times.

Вони витягли жінку з води та надали їй першу медичну допомогу, потім її доправили до лікарні.

Офіційні особи сказали, що вона перебуває у важкому, але стабільному стані і має глибоку рану на стегні.

У поліцейському звіті зазначено, що Колтунюк втратила близько 9 кг плоті в результаті укусу, але фотографії, опубліковані в інтернеті, свідчать, що, хоч рани і серйозні, навряд чи йдеться про настільки великі пошкодження, зазначає NYT.

Цей інцидент став першим за останній час підтвердженим укусом акули на пляжі Рокевей, повідомив департамент парків. Востаннє напад акули в цих краях фіксували ще в 1950-х роках. Тоді 16-річному хлопцю довелося накласти шви після того, як його вкусив за ногу хижак.

"Ми сподіваємося на повне одужання постраждалої, - йдеться у заяві департаменту. - Хоча це була моторошна подія, ми хочемо нагадати жителям Нью-Йорка, що напади акул у Рокевеї надзвичайно рідкісні".

Цього літа у штаті Нью-Йорк на пляжах Лонг-Айленда було декілька зустрічей людей з акулами.

Експерти кажуть, що більше акул тепер підпливає ближче до берега через потепління води внаслідок зміни клімату. Інша причина - нещодавній закон у в Нью-Йорку, який захищає рибу, що є основним джерелом їжі для акул - атлантичний менхеден.

Після нападу акули у понеділок рятувальники обшукали з вертольотів прибережні води, але жодної акули не виявили, повідомили у департаменті парків. Пожежні та поліцейські відділи Нью-Йорка продовжуватимуть обшук води, у вівторок пляж закритий для серферів і плавців.