Вбили кандидата в президенти Еквадору. Його застрелили після мітингу

Крісті Куні

BBC News

17 хвилин(и) тому

Автор фото, EPA

Кандидата у президенти Еквадору Фернандо Вільявісенсіо, відомого своїми виступами проти корупції, застрелили в середу на політичному мітингу в столиці країни Кіто.

Він один з небагатьох кандидатів, які заявляли про зв'язки між організованою злочинністю та урядовцями в Еквадорі.

Після вбивства в країні оголосили надзвичайний стан.

Еквадор історично був відносно безпечною і стабільною країною в Латинській Америці, але зростання злочинності через дедалі більшу присутність наркокартелів стало центральною темою нинішньої президентської кампанії.

Як повідомила газета El Universo, 59-річного Вільявісенсіо, колишнього журналіста, вбили трьома пострілами після передвиборчої зустрічі в Кіто.

На відео зсередини будівлі видно, як він йде з заходу в оточенні охоронців. Коли Вільявісенсіо сідав в авто, пролунали постріли.

На кадрах також видно, як прихильники політика розбігаються у пошуках укриття, а агітаційні листівки розкидані по залитій кров'ю землі.

Генеральна прокуратура Еквадору заявила, що підозрюваний у вбивстві кандидата помер від отриманих травм після перестрілки з поліцією.

Внаслідок інциденту постраждали ще дев'ять людей, зокрема, кандидат у депутати Асамблеї країни та двоє поліцейських.

У зв'язку з вбивством поліція затримала шістьох людей.

Перший тур президентських виборів Еквадору заплановано на 20 серпня.

Вільявісенсіо був одним з восьми кандидатів і балотувався від руху "Будуємо Еквадор". Його кампанія була зосереджена на боротьбі з корупцією - темою, яку він висвітлював на початку кар'єри журналіста, - та на захисті довкілля.

За кілька днів до вбивства Вільявісенсіо заявив, що йому неодноразово погрожували смертю, зокрема, лідери могутнього картелю "Сіналоа", одного з багатьох міжнародних організованих злочинних угруповань, які зараз відкрито діють в Еквадорі.

У політика залишилася дружина і п'ятеро дітей.

Колись відносно мирний Еквадор постраждав від приходу міжнародних наркокартелів, ставши однією з головних транзитних країн у логістичних ланцюжках наркоділків.

Виготовлений у сусідніх Перу та Колумбії кокаїн регулярно знаходять в еквадорських портах. І важливість цієї проблеми може лише зрости під час президентської виборчої кампанії.

Смерть Вільявісенсіо - чергове гучне політичне вбивство в Еквадорі. Місяць тому внаслідок нападу загинув мер еквадорського міста Манта Агустін Інтріаго. В лютому вбили кандидата в мери міста Пуерто-Лопес Омара Менендеса.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Поліція працює на вмісті вбивства Вільявісенсіо

Президент Еквадору Гільєрмо Лассо засудив убивство Фернандо Вільявісенсіо і припустив, що за цим стоїть організована злочинність.