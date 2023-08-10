Росіяни вдарили по готелю в Запоріжжі. Одна людина загинула, 9 поранених

1 година тому

Автор фото, ОВА Підпис до фото, Пошкоджений готель

Російські військові знову, вдруге за тиждень, вдарили по Запоріжжю. Ціллю стала цивільна будівля. Відомо вже про одного загиблого і 9 поранених, повідомляють в ОВА.

"В результаті ракетної атаки по Запоріжжю вбито одну людину. Станом на зараз 7 людей поранено. Один із них - у важкому стані", - написав у телеграмі керівник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Автор фото, Запорізька ОВА

Пізніше секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомив, що поранених уже 9.

"Жертв могло бути більше, якби люди проігнорували сигнал повітряної тривоги", - сказав Малашко.

На обстріл у вечірньому зверненні відреагував президент Володимир Зеленський, висловив свої співчуття родині загиблої від атаки людини.

На відео, яке він опублікував, видно як біля готелю Reikartz у місті здіймається чорний дим. Невідомо, чи жили у готелі люди, і чи він взагалі працював.

Автор фото, скрін з відео Зеленського

На фотографіях ОВА видно будівлю, яка сильно постраждала від обстрілу, на іншому фото також видно велику вирву.

За словами Куртєва, незначних ушкоджень зазнали медичний і освітній заклад, а також дві багатоповерхівки.

Збираючись на місце події, Куртєв писав, що територія, куди влучили, зазвичай у вечірній час є дуже людною. "Знову ніяких військових цілей".

Російські військові поки що ніяк не прокоментували удар по Запоріжжю.

Автор фото, Запорізька ОВА

Щоб мінімізувати збитки і допомогти людям, на місці працюють всі служби, заявляє місцева влада.