Росіяни вдарили по готелю в Запоріжжі. Одна людина загинула, 9 поранених
Російські військові знову, вдруге за тиждень, вдарили по Запоріжжю. Ціллю стала цивільна будівля. Відомо вже про одного загиблого і 9 поранених, повідомляють в ОВА.
"В результаті ракетної атаки по Запоріжжю вбито одну людину. Станом на зараз 7 людей поранено. Один із них - у важкому стані", - написав у телеграмі керівник Запорізької ОВА Юрій Малашко.
Пізніше секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомив, що поранених уже 9.
"Жертв могло бути більше, якби люди проігнорували сигнал повітряної тривоги", - сказав Малашко.
На обстріл у вечірньому зверненні відреагував президент Володимир Зеленський, висловив свої співчуття родині загиблої від атаки людини.
На відео, яке він опублікував, видно як біля готелю Reikartz у місті здіймається чорний дим. Невідомо, чи жили у готелі люди, і чи він взагалі працював.
На фотографіях ОВА видно будівлю, яка сильно постраждала від обстрілу, на іншому фото також видно велику вирву.
За словами Куртєва, незначних ушкоджень зазнали медичний і освітній заклад, а також дві багатоповерхівки.
Збираючись на місце події, Куртєв писав, що територія, куди влучили, зазвичай у вечірній час є дуже людною. "Знову ніяких військових цілей".
Російські військові поки що ніяк не прокоментували удар по Запоріжжю.
Щоб мінімізувати збитки і допомогти людям, на місці працюють всі служби, заявляє місцева влада.
Рятувальники, за словам Малашка, зараз перевіряють кожний куток у постраждалій будівлі.