Анджей Дуда: Зараз російський імперіалізм можна зупинити задешево

33 хвилин(и) тому

Автор фото, Sean Gallup/Getty Images

Президент Польщі Анджей Дуда у розмові з оглядачем The Washington Post Марком Тіссеном, розповів про баланс сил у російсько-українській війні, можливе застосування Володимиром Путіним ядерної зброї та про втому поляків від війни. Він також пояснив, чому американські праві політики, які частково виступають проти допомоги Україні, мають її підтримати.

"Досі недостатньо зброї"

Відповідаючи на запитання, чи змогла б Польща провести загальновійськову операцію без авіації та далекобійної зброї, до чого Захід зараз фактично "примушує" Україну, Дуда зазначив, що Києву надали далекобійну артилерію, і постачають її донині.

Завдяки цьому, за його словами, можна навіть сказати, що зараз Україна має значно сучасніший військовий потенціал, ніж Росія.

Але цього, на його думку, недостатньо, щоб переломити хід війни на користь України.

"Певно, їм не вистачає зброї. І ми знаємо це з того, що вони не можуть провести рішучий контрнаступ проти російських сил. Одним словом, їм потрібно більше допомоги", - зазначив Дуда.

Ядерний сценарій

На запитання журналіста, чи боїться польський лідер, що Володимир Путін застосує ядерну зброю, Дуда відповів, що вважає цей сценарій малоймовірним. Він радше бачить більшу загрозу у аваріях на українських атомних електростанціях.

"Гадаю, Росія не буде вдаватись до застосування ядерної зброї в Україні. І не лише тому, що Путін цього не робитиме. Я вважаю, що ядерний арсенал у Росії перебуває під колективним контролем багатьох людей, це не лише на власний розсуд виключно Володимира Путіна. Для ухвалення рішення потрібна більше, ніж одна людина", - пояснив Дуда.

Президент Польщі зазначив, що його значно більше хвилюють потенційні проблеми з атомними електростанціями в Україні.

"Я боюся, що більш ймовірно може статися щось схоже на ядерну аварію. Бо, на мій погляд, тут, загроза вибуху значно більша, ніж у випадку застосування ядерної зброї", - пояснив він.

Автор фото, AFP Підпис до фото, Російські військові контролюють ЗАЕС від березня 2022 року

Дуда нагадав, що був свідком аварії на Чорнобильській АЕС у 1989 році, коли атомна станція перебувала "під контролем Росії".

"Ціна може бути дуже високою"

Однією з тем розмови була підтримка України з боку США.

Зараз у Сполучених Штатах деякі з правих консерваторів агітують проти допомоги Україні, тож журналіст поцікавився: що, на думку польського президента, може змусити їх змінити свою позицію.

"Це дуже просто, - відповів Анджей Дуда. - Зараз російський імперіалізм можна зупинити задешево, тому що американські солдати не гинуть. Але якщо ми не зупинимо російську агресію зараз, то ціна буде дуже високою".

Путін та його близьке коло "мріють про царську владу та відновлення території часів царизму", додав Дуда. Тож, на його думку, Захід зобов'язаний покласти край наступу Росії в Україні, "щоб не сталося так само як під час Першої та Другої світової воєн, коли американським солдатам довелося проливати свою кров і гинути в Європі, щоб відновити мир та свободу у світі".

Автор фото, Канцелярія президента Польщі

Дуда також заявив, що намагатиметься переконати адміністрацію президента США Джо Байдена офіційно запросити Україну до НАТО на наступному саміті у Вашингтоні, який проходитиме під час святкування 75-річчя альянсу.

Втома від війни

У Польщі є очевидна втома від війни, визнав Дуда, зазначивши при цьому, що переважна більшість поляків все ще раді приймати українців.

"В Польщі є сім'ї, які приймають українців у своїх будинках вже півтора року і ділять з ними житло", - розповів Дуда.

Однак, поляки допомагають українцям, бо розуміють загрозу Росії.