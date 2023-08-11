Росія вдарила по Україні "Кинджалами". Що відомо про наслідки
У п'ятницю, 11 серпня, по всій Україні оголосили повітряну тривогу, у Києві лунали вибухи.
У столиці чули вибухи, а Київська міська військова адміністрація повідомила про роботу ППО.
Повітряні сили заявили про пуски аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" та закликали людей перебувати в укриттях.
За даними військових, ракети запускав винищувач МіГ-31К з району російського аеродрому Саваслейка.
Мер Києва Віталій Кличко підтвердив інформацію про вибухи в столиці та попросив киян перебувати в укриттях.
Станом на 11.00 влада стверджує, що ракети, які летіли на столицю, збили.
Як повідомила київська влада, уламки однієї з ракет впали на територію дитячої лікарні в Оболонському районі столиці. За попередніми даними, ніхто не постраждав.
Крім того, як пише Віталій Кличко, в Оболонському районі уламки пошкодили дах приватного будинку, ще один уламок виявили на відкритій місцевості в одному з дачних кооперативів.
Про вибухи також повідомляли у Вінницькій та Хмельницькій областях. Про ймовірні руйнування там поки що невідомо.