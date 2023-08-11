Росія вдарила по Україні "Кинджалами". Що відомо про наслідки

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Міг-31 (ілюстративне фото)

У п'ятницю, 11 серпня, по всій Україні оголосили повітряну тривогу, у Києві лунали вибухи.

У столиці чули вибухи, а Київська міська військова адміністрація повідомила про роботу ППО.

Повітряні сили заявили про пуски аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" та закликали людей перебувати в укриттях.

За даними військових, ракети запускав винищувач МіГ-31К з району російського аеродрому Саваслейка.

Мер Києва Віталій Кличко підтвердив інформацію про вибухи в столиці та попросив киян перебувати в укриттях.

Станом на 11.00 влада стверджує, що ракети, які летіли на столицю, збили.

Як повідомила київська влада, уламки однієї з ракет впали на територію дитячої лікарні в Оболонському районі столиці. За попередніми даними, ніхто не постраждав.

Крім того, як пише Віталій Кличко, в Оболонському районі уламки пошкодили дах приватного будинку, ще один уламок виявили на відкритій місцевості в одному з дачних кооперативів.