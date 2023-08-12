Росія каже про нову атаку України на Кримський міст. Що відомо

1 година тому

Автор фото, скріншот телеграм

У районі Кримського мосту пролунало кілька вибухів, після чого довкола утворилося велике задимлення. Росія звинуватила Україну в тому, що вона начебто вдарила по мосту двома ракетами, але стверджує, що сам міст не постраждав. Україна звинувачень не коментувала.

Численні фото та відео вибухів і задимлень в районі Кримського мосту почали поширювати в соцмережах в суботу по обіді.

Невдовзі представник окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов заявив, що по мосту вдарили "двома ворожими ракетами". Обидві, начебто, збило російське ППО.

"Кримський міст неушкоджений", - зазначив він.

Водночас рух через міст, що з'єднує території Росії з Кримом перекрили в обидва боки.

Радник Аксьонова Олег Крючков пояснив сильне задимлення тим, що "спеціальними службами було поставлено димову завісу" і пообіцяв, що рух відновиться найближчим часом.

Згодом міноборони Росії заявило, що удар начебто нанесли зенітною керованою ракетою С-200, яку переробили в ударний варіант.

Ракету, як стверджує відомство, перехопило ППО.

Україна ніяк не коментувала звинувачень Росії.

В умовах війни ВВС Україна не може оперативно підтвердити чи спростувати заяви сторін.

Це не перша атака на Кримський міст. Минулого року на мосту вибухнула вантажівка, міст зазнав великих пошкоджень і довго ремонтували.

Повторні інциденти відбувалися влітку 2023 року. Йшлося, зокрема, про удари морськими дронами, які є на озброєнні України.