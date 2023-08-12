Росія каже про нову атаку України на Кримський міст. Що відомо
У районі Кримського мосту пролунало кілька вибухів, після чого довкола утворилося велике задимлення. Росія звинуватила Україну в тому, що вона начебто вдарила по мосту двома ракетами, але стверджує, що сам міст не постраждав. Україна звинувачень не коментувала.
Численні фото та відео вибухів і задимлень в районі Кримського мосту почали поширювати в соцмережах в суботу по обіді.
Невдовзі представник окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов заявив, що по мосту вдарили "двома ворожими ракетами". Обидві, начебто, збило російське ППО.
"Кримський міст неушкоджений", - зазначив він.
Водночас рух через міст, що з'єднує території Росії з Кримом перекрили в обидва боки.
Радник Аксьонова Олег Крючков пояснив сильне задимлення тим, що "спеціальними службами було поставлено димову завісу" і пообіцяв, що рух відновиться найближчим часом.
Згодом міноборони Росії заявило, що удар начебто нанесли зенітною керованою ракетою С-200, яку переробили в ударний варіант.
Ракету, як стверджує відомство, перехопило ППО.
Україна ніяк не коментувала звинувачень Росії.
В умовах війни ВВС Україна не може оперативно підтвердити чи спростувати заяви сторін.
Це не перша атака на Кримський міст. Минулого року на мосту вибухнула вантажівка, міст зазнав великих пошкоджень і довго ремонтували.
Повторні інциденти відбувалися влітку 2023 року. Йшлося, зокрема, про удари морськими дронами, які є на озброєнні України.
Офіційно Київ не брав на себе відповідальності за атаки.