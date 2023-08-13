Видовищний "зоряний дощ" запалив серпневе небо - ФОТО
- Майкл Шейлз МакНамі
- BBC News
Щороку метеорний потік Персеїд запалює серпневе небо і дивує красою. Люди по всьому світу намагаються сфотографувати "падаючі зірки".
Це явище можна спостерігати, коли Земля потрапляє у залишки комети комети Свіфта-Туттля. Під час піку "метеорного дощу" за годину можна бачити до 100 "падаючих зірок".
Ці "зірки", що можна побачити неозброєним оком, є спалахами від залишків комети, які світяться та згорають, коли потрапляють в земну атмосферу.
Це небесне видовище повторюється щороку в липні та серпні. Цього року його пік припав на ніч із суботи на неділю, 13 серпня.
Метеори, які можуть бути завбільшки піщинку або з горошину, входять в атмосферу землі зі швидкістю 215 тис. км на годину. Їхні палаючі рештки не становлять жодної небезпеки.
Це одна із найбільш очікуваних астрономічних подій року.
Цього року спеціальна мережа Nasa, що веде спостереження за метеорами за допомогою камер, помітила перші Персеїди 26 липня.
Цю назву метеорний "дощ" отримав через те, що виглядає, що "падаючі зірки" походять із сузір'я Персея, героя грецької міфології.
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