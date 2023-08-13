Видовищний "зоряний дощ" запалив серпневе небо - ФОТО

Майкл Шейлз МакНамі

BBC News

26 хвилин(и) тому

Автор фото, EPA

Щороку метеорний потік Персеїд запалює серпневе небо і дивує красою. Люди по всьому світу намагаються сфотографувати "падаючі зірки".

Це явище можна спостерігати, коли Земля потрапляє у залишки комети комети Свіфта-Туттля. Під час піку "метеорного дощу" за годину можна бачити до 100 "падаючих зірок".

Ці "зірки", що можна побачити неозброєним оком, є спалахами від залишків комети, які світяться та згорають, коли потрапляють в земну атмосферу.

Це небесне видовище повторюється щороку в липні та серпні. Цього року його пік припав на ніч із суботи на неділю, 13 серпня.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Так метеор виглядав на Воротами Сфінкса у старовинному місті Хатусса, що в Туреччині

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Два метеори перекреслили небо над горою Лееберг в Австрії

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, "Падаюча зірка" над Тібетом

Метеори, які можуть бути завбільшки піщинку або з горошину, входять в атмосферу землі зі швидкістю 215 тис. км на годину. Їхні палаючі рештки не становлять жодної небезпеки.

Це одна із найбільш очікуваних астрономічних подій року.

Автор фото, EPA Підпис до фото, На цьому фото із довгою витримкою потік Персеїд запалює небо над Куманово, що в Македонії

Автор фото, Reuters Підпис до фото, "Падаюча зірка" і маяк на острові Ластово в Хорватії

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, На тому ж острові "ловець падаючих зірок" намагається розгледіти їх ще краще у телескоп

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, А дехто просто влаштовується якнайзручніше і спостерігає. Туреччина

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Метеори над туристичним табором в пустелі Негев, Ізраїль

Цього року спеціальна мережа Nasa, що веде спостереження за метеорами за допомогою камер, помітила перші Персеїди 26 липня.

Цю назву метеорний "дощ" отримав через те, що виглядає, що "падаючі зірки" походять із сузір'я Персея, героя грецької міфології.

Автор фото, EPA Підпис до фото, "Падаючі зорі" на тлі Чумацького шляху, Іспанія