Ранковий обстріл Херсонщини: загинули немовля і 5 дорослих

43 хвилин(и) тому

Автор фото, Андрій Єрмак/Telegram

Вранці 13 серпня росіяни вдарили по Херсонщині з артилерії. Загинули 6 людей, серед яких немовля.

Як повідомив очільник МВС Ігор Клименко, через російський обстріл у Широкій Балці загинув чоловік, а також родина - чоловік, дружина та їхня маленька донька, якій ще не виповнилося й місяця. 12-річний син подружжя госпіталізований у критичному стані.

Автор фото, Ігор Клименко/Telegram

"У Широкій Балці внаслідок ворожого артилерійського обстрілу загинув місцевий мешканець і сім'я - чоловік, дружина та їхня донечка, якій лише 23 дні від народження. 12-річного сина госпіталізували у тяжкому стані", - повідомив Ігор Клименко.

Ще двоє чоловіків загинули у Станіславові, де зафіксовано 12 "прильотів". Є також поранені.

За інформацією голови ОП Андрія Єрмака, росіяни обстрілювали Станіслав із РСЗВ. У селі зруйновані та пошкоджені 5 приватних житлових будинків.