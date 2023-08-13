США повернули Італії історичні скраби на десятки мільйонів. Що сталося?

Антуанель Редфорд

BBC News

52 хвилин(и) тому

Автор фото, Italian Ministry of Culture Підпис до фото, Вік артефактів вимірюється тисячами років, а вартість - мільйонами євро

Сполучені Штати повернули Італії понад 250 артефактів після того, як з'ясувалося, що вони були вкрадені.

Підрозділ італійської поліції, що опікується предметами мистецтва, виявив, що у 1990-х роках ці історичні скарби були викрадені та перепродані до музеїв та приватних колекцій у США.

Серед цих виробів мистецтва кераміка, мозаїка та скульптура. Деякі з них були створені 3000 років тому.

Окремі артефакти коштують десятки мільйонів євро.

Деякі належать до культури Вілланова (1000 - 750 до н.е.), інші пов'язані з етруською цивілізацією (800 - 200 до н.е.), епохи Великої Греції (750 - 400 до н.е.), а також Римської Імперії (27 до н.е. - 476 н.е.).

Більшість із цінностей були викрадені у 1990-х роках. Потім їх перепродали через цілий ланцюжок дилерів. При цьому кілька з артефактів навіть було запропоновано державному музею в Г'юстоні, Техас.

В італійському міністерстві культури заявили, що деякі предмети мистецтва виставлялися у колекції Меніла г'юстонського музею. Але речник музею заперечив це, і заявив, що ці артефакти ніколи не були частиною колекції.

За словами представника музею, предмети мистецтва були запропоновані як дар, але донору порадили звернутися до міністерства культури Італії.

Там, своєю чергою, заявили, що власник колекції "раптово" повернув історичні артефакти після того, як поліція встановила, що вони походять із нелегальних розкопок.

Ще 145 повернутих предметів мистецтва з'явилися після банкрутства британського артдилера Робіна Симса, який зібрав тисячі старовинних артефактів через цілу мережу нелегальних торгівців мистецтвом.

Італія вже давно веде роботу із розшуку та повернення античних цінностей та предметів мистецтва, що були викрадені та перепродані до приватних колекцій і навіть музеїв.