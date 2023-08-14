Одесу обстріляли дронами і Калібрами. Куди влучили та які наслідки

57 хвилин(и) тому

Автор фото, Сили оборони півдня України

Росія в ніч проти 14 серпня тричі атакувала Одещину. У місті спалахнуло кілька пожеж, є постраждалі.

Сили оборони півдня України повідомили, що росіяни застосували дві хвилі ударних дронів, загальною кількістю 15 штук та 8 ракет морського базування типу "Калібр".

ППО відбила всі атаки, однак уламки впали на гуртожиток одного з навчальних закладів у центрі Одеси та на супермаркет.

На двох об'єктах спалахнули пожежі.

"Пожежники працюють над їх ліквідацією", - зазначили в Силах оборони.

На фото видно пошкоджену будівлю гіпермаркету "Fozzy".

Автор фото, Сили оборони півдня України

За попередньою інформацією, постраждали троє працівників супермаркету. Їм надали медичну допомогу, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Автор фото, Сили оборони півдня України

Крім того, вибуховою хвилею у кількох будівлях понівечено вікна і балкони, побито припарковані поруч автівки.

Фото наслідків пожежі в супермаркеті в Одесі опублікував у своєму телеграмі міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

За його даними, крім супермаркету та гуртожитку, про які регіональна влада повідомляла раніше, внаслідок нічних ударів пошкоджено багатоквартирні будинки, аптека та автомобілі.

Автор фото, t.me/Klymenko_MVS

Російська сторона поки що не коментувала нічний обстріл Одеси.