13-річний хлопчик вижив, упавши у Великий каньйон з висоти 30 м. Усе через фото

Кетрін Армстронг

BBC News

51 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

13-річний підліток Вятт Кауфман вижив після падіння з 30-метрової висоти в національному парку "Гранд-Каньйон" в американському штаті Аризона.

За повідомленнями, інцидент стався у вівторок.

Рятувальникам знадобилося дві години, щоб спуститись до місця падіння хлопчика й витягнути його у безпечне місце. Вятта доправили до лікарні з тяжкими травмами, але за кілька днів виписали.

Підліток розповів місцевому телебаченню, що зірвався вниз, коли відійшов убік, щоб не заважати людям робити фото. Він присів і тримався однією рукою за камінь, коли втратив рівновагу та почав падати.

Внаслідок падіння хлопець зламав руку та дев'ять хребців, травмував легені та розірвав селезінку.

Його доправили до лікарні повітрям.

"Я не пам'ятаю, що трапилося після падіння, — розповів він місцевому телеканалу KPNX, перебуваючи у лікарні. - Уривчасто пам'ятаю, як опритомнів у задній частині "швидкої", потім у гелікоптері, після цього мене поклали у літак, і ось я тут".

До рятувальних робіт залучили десятки працівників національного парку "Гранд-Каньйон", які спустилися зі скелі після того, як стало зрозуміло, що витягнути Вятта вертольотом не вдасться через специфічний рельєф місцевості.

Попри велику кількість травм, підлітка вже виписали з лікарні. Його відвезли додому.

"Ми надзвичайно вдячні всім за роботу", - сказав батько хлопчика Браян Кауфман, який під час нещасного випадку перебував удома в Північній Дакоті.