Росія знову вночі обстріляла Україну. Під ударом - Львів, Дніпро і Луцьк. Є руйнування і загиблі

48 хвилин(и) тому

Автор фото, Телеграм Андрія Садового Підпис до фото, В одному з житлових будинків Львова спалахнула пожежа

Вночі 15 серпня Росія завдала масованого ракетного удару по Україні, застосувавши 28 крилатих ракет повітряного та морського базування.

Вибухи пролунали у Дніпрі, Луцьку, Львові, Краматорську, у Черкаській та Хмельницькій областях.

Силам ППО вдалося знищити 16 випущених у напрямку України крилатих ракет, але внаслідок влучань є жертви та постраждалі.

У Львові ракета прилетіла у двір дитячого садка.

Мер міста Андрій Садовий зазначив, що обійшлося без жертв.

"На жаль, багато шкоди. Ракета прилетіла у двір дитячого садка. Пошкоджено більш як сто помешкань, вибито понад 500 вікон, зруйновано дитячий садок. 4 людини отримують медичну допомогу", - розповів він.

В одному з житлових будинків на верхніх поверхах спалахнула пожежа, триває евакуація, повідомив Садовий. Він також додав, що у місті тимчасово змінять схему руху громадського транспорту.

Очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що, крім Львова, є пошкоджені будинки у селах Львівщини - Ставчанах і Суховолі.

У Ставчанах пошкоджено десять будинків, є люди, які зазнали легких травм.

У Суховолі також пошкоджено будинки, інформації про постраждалих немає.

Автор фото, Телеграм Максима Козицького

У Дніпрі росіяни влучили у промислове підприємство, спалахнула пожежа, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Вогонь охопив понад 800 кв. м. Її вже загасили.

Поранення дістали дві людини. У 59-річної жінки легкі ушкодження. 70-річного чоловіка ушпиталили в стані середньої тяжкості.

Також пошкоджено спортивний об'єкт Дніпра. Там, за даними влади, вилетіли вікна, побиті фасад та внутрішня стіна.

Автор фото, Телеграм Сергія Лисака

Автор фото, Телеграм Сергія Лисака

Гучно було цієї ночі і в Луцьку.

"Відбулось влучання по одному з промислових підприємств", - написав у телеграмі міський голова Ігор Поліщук.

Він додав, що за попередньою інформацією, є троє загиблих та троє поранених.

У Смілі Черкаської області є влучання в приватне підприємство і медзаклад, частина міста залишилась без води.

"Під ранок ворог завдав ракетних ударів по нашій Черкащині", - написав у телеграмі голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Він зазначив, що у Смілі ракета уразила територію приватного підприємства. Ще одна поцілила по території медзакладу. Потерпілих немає.

Водночас пошкоджено мережі водо- і теплопостачання. Частина міста наразі без води.