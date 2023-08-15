Росія знову вночі обстріляла Україну. Під ударом - Львів, Дніпро і Луцьк. Є руйнування і загиблі
Вночі 15 серпня Росія завдала масованого ракетного удару по Україні, застосувавши 28 крилатих ракет повітряного та морського базування.
Вибухи пролунали у Дніпрі, Луцьку, Львові, Краматорську, у Черкаській та Хмельницькій областях.
Силам ППО вдалося знищити 16 випущених у напрямку України крилатих ракет, але внаслідок влучань є жертви та постраждалі.
У Львові ракета прилетіла у двір дитячого садка.
Мер міста Андрій Садовий зазначив, що обійшлося без жертв.
"На жаль, багато шкоди. Ракета прилетіла у двір дитячого садка. Пошкоджено більш як сто помешкань, вибито понад 500 вікон, зруйновано дитячий садок. 4 людини отримують медичну допомогу", - розповів він.
В одному з житлових будинків на верхніх поверхах спалахнула пожежа, триває евакуація, повідомив Садовий. Він також додав, що у місті тимчасово змінять схему руху громадського транспорту.
Очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що, крім Львова, є пошкоджені будинки у селах Львівщини - Ставчанах і Суховолі.
У Ставчанах пошкоджено десять будинків, є люди, які зазнали легких травм.
У Суховолі також пошкоджено будинки, інформації про постраждалих немає.
У Дніпрі росіяни влучили у промислове підприємство, спалахнула пожежа, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Вогонь охопив понад 800 кв. м. Її вже загасили.
Поранення дістали дві людини. У 59-річної жінки легкі ушкодження. 70-річного чоловіка ушпиталили в стані середньої тяжкості.
Також пошкоджено спортивний об'єкт Дніпра. Там, за даними влади, вилетіли вікна, побиті фасад та внутрішня стіна.
Гучно було цієї ночі і в Луцьку.
"Відбулось влучання по одному з промислових підприємств", - написав у телеграмі міський голова Ігор Поліщук.
Він додав, що за попередньою інформацією, є троє загиблих та троє поранених.
У Смілі Черкаської області є влучання в приватне підприємство і медзаклад, частина міста залишилась без води.
"Під ранок ворог завдав ракетних ударів по нашій Черкащині", - написав у телеграмі голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.
Він зазначив, що у Смілі ракета уразила територію приватного підприємства. Ще одна поцілила по території медзакладу. Потерпілих немає.
Водночас пошкоджено мережі водо- і теплопостачання. Частина міста наразі без води.
Про вибухи і роботу ППО в області повідомляв також заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.