"Морський малюк": CNN показала ексклюзивні кадри атаки на Кримський міст

38 хвилин(и) тому

Автор фото, Від джерел ВВС Україна в СБУ

Служба безпеки України (СБУ) надала американській телекомпанії CNN відеозапис атаки експериментального українського морського безпілотника на збудований Росією Кримський міст.

Внаслідок атаки, яку здійснили 17 липня, міст частково пошкодили, через що пропускна спроможність його автомобільної частини відчутно скоротилась.

СБУ вперше відкрито взяла на себе відповідальність за цю операцію.

Голова СБУ Василь Малюк в інтерв'ю CNN розповів, що дрон, який використовувався для удару по мосту став результатом багатомісячних розробок, які почалися відразу ж після повномасштабного російського вторгнення в Україну.

СБУ надала CNN запис з екрана оператора морського дрона, на якому видно останні секунди перед тим, як начинений 850 кг вибухівки катер врізається в залізобетонну опору моста.

Два інших відео, наданих джерелами СБУ, містять кадри, зняті камерами зовнішнього спостереження, на яких видно, як катер атакує автомобільну частину мосту, після чого, приблизно за п'ять хвилин, інший дрон вибухає біля залізничної частини, наблизившись до неї з протилежного боку.

"Морські надводні дрони - це унікальна розробка Служби безпеки України, - заявив Малюк в інтерв'ю CNN. - Жодна приватна фірма не була до цього залучена. За допомогою цих безпілотників ми нещодавно здійснили успішне ураження Кримського мосту, великого десантного корабля "Оленегорський горняк" і танкера SIG".

Він додав, що над розробкою цих дронів та їхнім виготовленням працює колектив СБУ, якому допомагають цивільні інженери та айтівці.

Автор фото, Від джерел ВВС Україна в СБУ

"Виготовлення наших дронів здійснюється на одному з підземних виробництв на території України. Сьогодні в процесі розробки та реалізації в нас дуже багато різних цікавих операцій, зокрема в акваторії Чорного моря. Обіцяю вам, це буде сюрпризом, особливо для наших ворогів", - наголосив Василь Малюк.

Він зазначив, що липнева атака безпілотників була результатом багатомісячної підготовки спільної операції з українськими ВМС, яку він очолював разом з адміралом ВМС Олексієм Неїжпапою.

"На завершальному етапі підготовки ми не могли навіть думати про сон чи їжу, - сказав він в інтерв'ю CNN. - Ми були повністю сконцентровані на операції. Останні дні були досить нервовими. Коли стався вибух, ми дуже зраділи й почали вітати один одного. Це був дуже емоційний момент для всіх нас і нашої перемоги, яка обов'язково скоро настане".

Голова СБУ додав, що морські дрони, які пошкодили Кримський міст у липні 2023 року, за ініціативою особового складу отримали назву SeaBaby, тобто "Морський малюк". Вони обладнані бойовою частиною 850 кг.

Для враження десантного корабля "Оленегорський горняк" і танкера SIG використали два окремі надводні дрони, в кожному з яких було по 450 кілограмів бойової частини.

Василь Малюк також наголосив, що всі ці цілі є цілком законними відповідно до українського законодавства і норм міжнародного права.

За словами Малюка, західні партнери України виявили інтерес до їхньої діяльності та бажання перейняти досвід.

Але він зазначив: "Вони не беруть участі в наших операціях, не надають нам жодного обладнання чи чогось іншого".

Очільник СБУ також визнав відповідальність своєї служби за першу атаку на Керченський міст, здійснену 8 жовтня минулого року, однак жодних подробиць не надав.

Кримській міст, який з великою помпою у 2018 році відкрив особисто президент Росії Володимир Путін, є символом його бажання захопити Україну та назавжди прив'язати її до Росії, пише CNN. Це також життєво важлива ланка постачання для військ РФ з Криму.

У слідчому комітеті Росії підтвердили, що липневу атаку на Кримський міст здійснили українські спецслужби. Національний антитерористичний комітет Росії заявив, що міст атакували двома надводними безпілотниками.