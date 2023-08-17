Брітні Спірс розійшлась із чоловіком через рік після весілля

49 хвилин(и) тому

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Попзірка Брітні Спірс та її чоловік Сем Асгарі розійшлись після 14 місяців шлюбу, повідомляють американські ЗМІ.

Пара вперше зустрілася на зйомках музичного кліпу Спірс у 2016 році та одружилася на невеликій, але зірковій церемонії в червні 2022 року.

29-річний Асгарі підтримав 41-річну Спірс у лікуванні її психічного здоров'я та у процесі завершення опікунства, яке мав над нею її батько.

Але чутки про їхні подружні суперечки облетіли таблоїди США.

Представники Спірс і Асгарі поки що не дали коментарів.

Першим цю новину опублікувало видання TMZ, а джерело підтвердило агенції новин Associated Press, що Асгарі подав на розлучення.

Модель і фітнес-тренер Ірано-американського походження познайомився зі Спірс під час зйомок кліпу на пісню Slumber Party.

Він зіграв ключову роль під час її боротьби щодо опікунства з батьком Джеймі, одягав футболку Free Britney й викладав фото в інстаграм перед важливим судовим слуханням.

Асгарі зробив пропозицію Спірс у їхньому будинку у вересні 2021 року.

Під час заручин пара оголосила, що чекає на першу дитину, але пізніше повідомила, що стався викидень.

Їхнє весілля в будинку суперзірки в Таузанд Оукс, штат Каліфорнія, було інтимним і водночас розкішним, на ньому були присутні такі знаменитості, як Періс Хілтон, Мадонна та Дрю Беррімор.

Але нещодавно пару помітили на публіці без обручок.

Спірс поки що не оголошувала про розрив у соціальних мережах. Її останній пост в інстаграмі, опублікований після появи скандальних новин, повідомляв лише про плани купити коня.

Розлучення відбувається у той час, коли Спірс готується до публікації своїх мемуарів "Жінка в мені" цього жовтня.