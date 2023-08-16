У Москві помер екскомандувач війни Росії проти України Жидко. Що про нього відомо

42 хвилин(и) тому

Автор фото, МО РФ

У російській столиці помер генерал-полковник Геннадій Жидко, повідомив у своєму телеграм-каналі губернатор Хабаровського краю Михайло Дегтярьов.

Він помер на 58-му році життя.

Про конкретні причини смерті Жидка Дегтярьов не написав, але уточнив, що він помер "після тривалої хвороби".

У серпні 2022 року британська розвідка повідомляла, що Жидка, який на той момент був заступником міністра оборони Росії, усунули з посади командира Південного угруповання російських військ.

Замість нього тоді призначили генерала Сергія Суровікіна (за даними преси, останнього нещодавно відсторонили з усіх посад і, можливо, затримали після спроби збройного заколоту найманців ПВК "Вагнер").

19 червня 2022 року ЗМІ повідомляли, що Жидко — на той момент заступник міністра оборони та начальник головного військово-політичного управління армії РФ — призначили керівником усієї російської військової кампанії в Україні.

У 2016 році Жидко також керував штабом російських військ у Сирії.

У жовтні 2022 року Жидка включили до списку санкцій Євросоюзу, який назвав його "ключовим співробітником збройних сил Російської Федерації".

"Він брав активну участь у відправленні військ в Україну і займався виконанням наказу про відправку російської молоді на український театр військових дій, — сказано в документах ЄС. — Він активно підтримує, виправдовує та захищає російську агресивну війну проти України".

Автор фото, Дегтярьов Підпис до фото, Генерал Жидко

Що відомо про генерала Жидка - аналіз військового оглядача ВВС Іллі Абішева

Генерал Жидко командував російськими військами в Україні, щоправда, недовго.

Кар'єра генерала Жидка, здавалося, розвивалася чудово. Він очолював штаб угруповання Збройних сил РФ у Сирії, 2017-го отримав від Путіна звання Героя Росії, командував Східним військовим округом, а 2021 року був призначений заступником міністра оборони — начальником головного військово-політичного управління Збройних сил.

Ця посада вважається "хлібною".

Попередник Жидка на посаді головного замполіта Росії генерал-полковник Картаполов перейшов звідти до Держдуми, очолив комітет з оборони і зараз — серед головних ньюсмейкерів щодо законів, пов'язаних із мобілізацією.

А ось Жидку не пощастило. Почалася війна в Україні, бліцкригу не вийшло, пішли повідомлення про зняття відповідальних за невдачі воєначальників.

У квітні Путін доручив командування війною на українській території генералу Дворнікову, а вже у червні повідомлялося, що його змінив Геннадій Жидко.

Через місяць-два, у липні 2022 року, зняли з посади і Жидка, про що офіційно не повідомлялося. ЗМІ, посилаючись на обізнані джерела, писали, що за провали в ході військових дій.