Мобілізація триває. Як влада буде заохочувати чоловіків йти до військкоматів і не боятись

18 хвилин(и) тому

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Влада запустила інформаційну кампанію "Оновлюй дані в ТЦК", яку презентували на спеціальному брифінгу у Києві. Так у Міноборони хочуть мотивувати українців оновлювати персональні дані у військкоматах (зараз - територіальні центри комплектування) та бути готовими піти до війська.

Ця презентація відбулась на фоні продовження мобілізації в Україні, яка супроводжується масовими роздачами повісток у громадських місцях і конфліктами між працівниками ТЦК та громадянами. Подекуди з'являються повідомлення, що людей можуть одразу забирати з вулиці й відвозити до ТЦК навіть без вручення повісток.

При цьому навіть президент Володимир Зеленський говорить про корупцію в ТЦК і закликав командування змінити усіх обласних військкомів.

Не бійтесь іти в ТЦК

"Основне, до чого ми закликаємо - це просто прийти до територіальних центрів комплектування і оновити свої дані. Це геть не означає, що людина після цього буде мобілізована, або її візьмуть на олівець. Це звичайна процедура. Якщо людина оновить свої дані, це полегшить роботу ТЦК, прибере частину корупційних ризиків", - заявила на спецбрифінгу у Києві Ганна Маляр, заступниця міністра оборони.

Вона говорила про довіру між громадянами і ТЦК, яку зараз треба відбудовувати з нуля.

Оновлення даних у ТЦК допоможе уникнути багатьох питань, які виникають при врученні повісток на вулицях і дозволить ефективніше використовувати людей за їхніми спеціальностями, переконував начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач.

І Горбач, і Маляр кілька разів наголошували, що піти оновити дані до ТЦК - не означає бути мобілізованим.

"Оновити дані - це означає наповнити картотеки ТЦК важливою інформацією, яка допоможе при оповіщенні при мобілізації. Але оновлення даних і мобілізація - це різні речі", - зазначив Роман Горбач.

Після всіх скандалів з військкомами він запевнив, що з корупцією у військкоматах борються і будуть боротися й надалі.

"Ми розуміємо, що у цій зв'язці не тільки посадова особа. Бо хтось ці гроші несе, хтось хоче уникнути мобілізації", - каже пані Маляр.

За її словами, у Міноборони довго досліджували, чому люди не хочуть йти до ТЦК і з'ясували, що ключове - це страх.

"Ми всі чесно зізнаємося, що війна - це страшно, але це не привід для того, щоб соромитися цього. Це нормально. Ми всі живі люди і ми всі долаємо цей страх заради того, щоб перемогти", - каже Маляр.

Тому, за її словами, у Міноборони вирішили відмовитися від класичних закликів "давай приходь, онови свої дані". Натомість залучили психологів і розробили кампанію, де відомі комбриги чесно і щиро розповідають, що вони теж бояться, але долають свій страх.

Вона анонсувала чотири відеоролики, де порівнюють дитячі страхи зі страхами кожної людини в Україні через війну - зайти до темної кімнати, підійти до великої собаки.

Ці відео та звукові ролики будуть поширювати на телебаченні, радіо, у кінотеатрах, у потягах, на банерах в інтернеті.

24 лютого через воєнний стан виїзд з України за кордон заборонили чоловікам від 18 до 60 років.

В уряді повторили, що під час воєнного стану дозвіл на виїзд чоловіків за межі України не планується.

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У перші тижні після вторгнення сотні тисяч українців добровольцями пішли на фронт на хвилі патріотизму, що допомогло відбити перший натиск росіян.

Зараз працівники військкоматів роздають повістки на вулицях. В інтернеті поширюють відео, на яких офіцери пакують чоловіків у фургони й відвозять до призовних комісій.

Від початку повномасштабної війни з Росією десятки тисяч українських чоловіків нелегально виїхали з країни, багато з них - завдяки хабарям. Про це пишуть українські та іноземні ЗМІ, зокрема, британська Guardian.

Журналісти розповіли, що через керівників ТЦК охочі можуть купити собі так званий "білий квиток" і рішення щодо непридатності до служби за 5 тисяч доларів. ВВС також має інформацію про подібні випадки.

Взимку у горах прикордонники знайшли тіла двох чоловіків, які намагалися перетнути кордон з Румунією, і загинули.

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Скандали з воєнкомами

За останні місяці в Україні трапилося кілька гучних скандалів довкола воєнкомів.

Серед найгучніших - історія Одеського воєнкома Євгена Борисова. Журналісти з'ясували, що його близькі родичі під час повномасштабної війни придбали нерухомість в Іспанії, що коштує мільйони євро. Також родина Борисова має автопарк з елітних автомобілів.

На Закарпатті воєнком, за даними слідчих, змушував солдатів будувати собі маєток, а на Рівненщині - знущався з підлеглого бейсбольною битою.

За результатами перевірок військкоматів вирішили звільнити всіх обласних воєнкомів.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Держава закликає вступати до ЗСУ

"Керувати цією системою мають люди, які точно знають, що таке війна й чому цинізм та хабарництво в час війни - це державна зрада", - заявив 11 серпня президент Володимир Зеленський.

В цілому в ДБР заявили, що розслідують 112 кримінальних проваджень про зловживання воєнкомів своєю владою. З них 15 обвинувальних вироків уже скерували до суду, а в 9-ти випадках вручили підозру.

Які є повістки

Мобілізація в Україні триватиме до закінчення воєнного стану й військовозобов'язаним і надалі вручатимуть три види повісток.

Перша - повістка для уточнення даних, друга - для проходження військово-лікарської комісії (ВЛК), яка зобов'язує призовника пройти медобстеження.

Третя - мобілізаційне розпорядження. Цю повістку видають військовозобов'язаному після проходження ВЛК, якщо він визнаний придатним до служби. У разі ігнорування такої повістки передбачена кримінальна відповідальність.

Нещодавно розширили список хвороб, з якими не мобілізовуватимуть чоловіків.

Зокрема, у ньому тепер хворі на СНІД, гепатит, туберкульоз та інші тяжкі захворювання. Також не підлягатимуть мобілізації ті, хто нещодавно переніс операцію чи має значні деформації кісток.