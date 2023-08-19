21 тонна вибухівки у рулонах з плівкою: в СБУ розповіли, як підривали Кримський міст

17 хвилин(и) тому

Автор фото, СБУ

Голова Служби безпеки України Василь Малюк вперше розповів деталі того, як проходила операція з підриву Кримського мосту у жовтні минулого року.

За його словами, для того, щоб непомітно довезти 21 тонну вибухівки у тротиловому еквіваленті до мосту, співробітники СБУ обмотали вибухівку пакувальною плівкою. Рулони такої плівки, за легендою спецоперації, й мала офіційно перевозити вантажівка.

У Службі безпеки також оприлюднили ексклюзивні фото підготовки до підриву Кримського моста, на яких видно замотану у плівку вибухівку.

Як розповів голова СБУ в інтерв'ю журналу "NV", працівники СБУ спеціально підібрали таку товщину плівки, щоб сканери на пунктах пропуску не помітили металеві циліндри із сумішшю гексогену, сховані під нею.

Автор фото, СБУ

Окрім того, додав Малюк, СБУ "обійшла" спеціальні глушилки на Кримському мосту, які збивають GPS-координати.

Як наслідок, 8 жовтня 2022 року вантаж "плівки" злетів у повітря на середині мосту.

"Ми сім кіл пекла пройшли, використали в темну стільки росіян!", - розповів голова СБУ.

Також Малюк розповів деякі деталі другої атаки на Кримський міст в липні 2023 року.

За його словами, що в її організації велику роль зіграв офіцер позивний "Хантер". Він доклав багато зусиль для створення морських дронів, які й підірвали один із символів путінського режиму.

Кількість вибухівки на дронах довели до 850 кг гексогену. Також модернізували систему управління безпілотниками, внаслідок чого отримали якісно новий зразок надводного "месника".

Ці дистанційно керовані плавзасоби-камікадзе зроблені з унікального матеріалу, непомітного для ворожих РЛС. Їхня конструкція передбачала три види управління і самознищення в разі необхідності.

"Це було непередаване відчуття. Коли стався вибух, ми дуже голосно кричали, тому що напруга всередині була величезною", - розповів Малюк, який особисто розробляв та контролював проведення цієї спецоперації.

Він наголосив, що Кримський міст - це законна мета для України і що Женевські конвенції, які регламентують правила ведення воєн, не містять заборони атакувати об'єкти такого роду.

Підрив Кримського мосту і версія Росії

Автор фото, Reuters

Вибух на автомобільній частині Кримського мосту пролунав вранці 8 жовтня.

Російська влада заявила, що на мосту вибухнув вантажний автомобіль, полум'я перекинулося на паливні цистерни залізничного ешелону, що проходив паралельною залізничною гілкою мосту. Обвалились два прольоти автомобільного полотна, залізничні колії отримали пошкодження на ділянці завдовжки понад кілометр.

Вже у день вибуху голова слідчого комітету Росії (СКР) Олександр Бастрикін доповів президенту Володимиру Путіну, що за цим стоять спецслужби України, але також "громадяни Росії та зарубіжних держав, які допомагали у підготовці теракту". Путін із викладеною Бастрикіним версією погодився.

Згодом у справі про вибух на Кримському мосту затримали п'ятьох громадян Росії та трьох громадян України та Вірменії.

"Організатором теракту на Кримському мосту було головне управління розвідки міноборони України, його керівник Кирило Буданов, співробітники та агентура", - заявили тоді у ФСБ.

В українській розвідці тоді назвали діяльність ФСБ і Слідчого комітету Росії "нісенітницею" і зазначили, що "коментувати їхні чергові заяви ми точно не будемо".

Після цього керівник СБУ Василь Малюк відкинув звинувачення росіян щодо участі ГУР у підриві мосту.

"У своєму "розслідуванні" вони дійшли того, що до підриву моста нібито причетний мій колега за силовим блоком Кирило Буданов та ГУР МО загалом. Я запевняю вас, що це не так. І ми розуміємо, що росіяни взагалі далекі від реальності", - заявив він в інтерв'ю "Інтерфаксу".

За версією російського слідства, вибуховий пристрій закамуфлювали у рулонах із будівельною поліетиленовою плівкою на 22 палетах загальною вагою 22 770 кг і на початку серпня відправили з морського порту Одеси до болгарського міста Русе.

Вантаж розмитнили у Єревані за правилами ЄврАзЕс, після чого відбулася підміна документів, згідно з якими його відправником стала вірменська компанія, а одержувачем - московська.

Потім на зареєстрованому в Грузії вантажному автомобілі DAF 4 жовтня вантаж нібито перетнув російсько-грузинський кордон у пункті пропуску "Верхній Ларс", а 6 жовтня був доставлений та розвантажений на гуртовій базі Армавіра Краснодарського краю.