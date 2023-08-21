Порнофільм заміст реклами на екрані в центрі міста. Як таке могло статись у Багдаді
Великий екран на перехресті в Багдаді в суботу раптом почав замість реклами показувати порнофільм. Через це влада тимчасово відключила всі електронні білборди у столиці.
Відео та фотографії такого незвичайного для столиці мусульманського Іраку інциденту швидко розлетілися по соцмережах.
Поліція заарештувала підозрюваного та оголосила, що він — технічний співробітник фірми, яка керує електронними білбордами в Багдаді. За даними поліції, у нього виникла фінансова суперечка з цією фірмою, і він, помстившись, вивів на екран порно замість реклами.
Як повідомило агентство AFP з посиланням на джерело в правоохоронних органах Іраку, порно на екрані йшло лише кілька хвилин, поки не прибули силовики та не перерізали кабель.
У неділю влада в Багдаді вирішила відключити всі електронні білборди.
За словами співрозмовника агентства, вони будуть відключені допоки фахівці не придумають, як застрахуватися від подібних інцидентів.
В США суд присудив жертві порнопомсти понад 6 млн доларів компенсації
Суд виніс вирок чоловіку, який розміщав фото та відео оголеної жінки в соцмережах та на сайтах знайомств без її згоди.