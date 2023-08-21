Порнофільм заміст реклами на екрані в центрі міста. Як таке могло статись у Багдаді

10 хвилин(и) тому

Автор фото, AFP Підпис до фото, Всі екрани в місті тепер вимкнули

Великий екран на перехресті в Багдаді в суботу раптом почав замість реклами показувати порнофільм. Через це влада тимчасово відключила всі електронні білборди у столиці.

Відео та фотографії такого незвичайного для столиці мусульманського Іраку інциденту швидко розлетілися по соцмережах.

Поліція заарештувала підозрюваного та оголосила, що він — технічний співробітник фірми, яка керує електронними білбордами в Багдаді. За даними поліції, у нього виникла фінансова суперечка з цією фірмою, і він, помстившись, вивів на екран порно замість реклами.

Автор фото, TWITTER Підпис до фото, Пікантні фото з екранів розлетілись у соцмережах

Як повідомило агентство AFP з посиланням на джерело в правоохоронних органах Іраку, порно на екрані йшло лише кілька хвилин, поки не прибули силовики та не перерізали кабель.

У неділю влада в Багдаді вирішила відключити всі електронні білборди.