Росіяни обстріляли центр Чернігова. Є загиблі та поранені

14 хвилин(и) тому

У суботу 19 серпня росіяни обстріляли центр Чернігова. Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

За його інформацією, це, ймовірно, була балістична ракета.

Обстріл також прокоментував президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що внаслідок ракетного удару є загиблі та поранені, та виклав відео наслідків.

"Російська ракета влучила просто в центр міста, у наш Чернігів. Площа, політехніка, театр. Звичайний суботній день, який Росія перетворила на день болю та втрат", - написав Зеленський у телеграмі.

Повітряні сили України також повідомили про загрозу застосування безпілотників на Чернігівщині.