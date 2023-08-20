Українські пілоти почали навчання на літаках F-16. Як відбуваються тренування і коли закінчаться

59 хвилин(и) тому

Автор фото, AF.MIL

Українські пілоти та технічний персонал офіційно розпочали вчитися працювати з літаками F-16. Після цього, як очікується, Україна отримає обіцяні літаки. Коли саме це може статися та як відбувається навчання українських повітряних асів, розповідають самі пілоти та міністр оборони Олексій Резніков.

Розмови про передачу Україні американських літаків F-16 тривають вже понад пів року. Як зазначали союзники, в тому числі в офіційному Вашингтоні, щоб цей процес почався, потрібно було підготувати фахівців - пілотів та технічний персонал. Очікувалося, що тренування розпочнуться влітку.

Про те, що перша партія фахівців вже вирушила на навчання, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю "24 Каналу" ввечері 19 серпня.

"Навчання вже розпочалися", - заявив він.

За його словами, пілотів та технічний персонал готуватимуть в 11 країнах, головні з яких - Нідерланди та Данія.

Під час навчання інструктори побачать, наскільки швидко йде процес, чи злагоджено працюють техніки, інженери та пілоти.

"Оцей період підготовки у вигляді навчання буде витрачено на те, щоби продовжити проєкт щодо розуміння, коли ми матимемо літаки безпосередньо. А ще головне - скільки", - наголосив міністр оборони України.

Мінімальний термін на підготовку пілотів - 6 місяців, прогнозує Резніков.

Про те, що нормальний мінімум для навчання саме такий, стало відомо після того, як два досвідчених українських пілоти пройшли тестування у США на початку року.

"Хтось, може, швидше зможе. Люди талановиті. Але щоби не було ілюзій, може так статися, що частка льотчиків буде готова за 5 місяців, а інженери та техніки не будуть готові. А літак - дуже складна система. Одного пілота недостатньо", - пояснив міністр.

"Щоби будувати виправдані очікування - мінімум 6 місяців. Але не розчаровуйтеся, якщо це буде більше", - додав Резніков.

Як проходив відбір та навчання

Автор фото, Reuters

Український льотчик з позивним Moonfish, який вже бере участь у навчанні, в ефірі телемарафону розповів, що пілоти готувалися до цього вже давно - підучували англійську та теоретичну технічну частину. Перевагою у відборі був бойовий досвід та англійська мова.

"Вимоги до англійської мови дуже високі. Скажімо так, якщо ви думаєте, що знаєте англійську мову, то, напевно, ви знаєте її недостатньо, треба довчити ще трошки", — пояснив він.

Пілот додав, що наразі у всіх, хто працює в групі, в тому числі у технічного персоналу, немає ніяких проблем з англійською. Навчання буде проходити без перекладачів.

Тренування буде відбуватися за класичною схемою - спершу теорія, потім практика.

"Програма була складена з урахуванням наших побажань — в тому плані, що будуть набори місій типові до тих, які ми зараз виконуємо, до того середовища, в якому нам зараз доводиться воювати", — розповів Moonfish.

"Це як пересісти з "кнопкового" телефона на 14-й iPhone", - порівняв льотчик перехід від пострадянських літаків, на яких літають українські пілоти, до F-16.

За його словами, найважчим буде опанувати технічні системи літака - авіоніку та систему озброєнь.

Щодо термінів навчання, пілот припустив, що хтось з льотчиків може освоїти програму швидше, але робота техніків та інженерів має свою специфіку і навряд чи вдасться скоротити навчання.

"Вони (союзники України - Ред.) хочуть переконатися, що перед тим як вони (інженери і техніки - Ред.) відправляться в Україну, вони самостійно будуть обслуговувати техніку і 100% будуть це робити правильно", — пояснив пілот.

Водночас він підкреслив, що 6 місяців навчання - це "за авіаційними мірками дуже-дуже швидко". Зазвичай працювати на новій техніці вчаться рік-півтори і довше.