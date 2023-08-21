"Люди знають, хто я". Трамп сказав, що не піде на передвиборчі дебати

1 година тому

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Дональд Трамп підтвердив, що не братиме участі в президентських дебатах республіканців зі своїми суперниками в боротьбі за Білий дім.

Експрезидент сказав, що останні опитування показують, що він має "легендарні" показники, випереджаючи інших, хто сподівається стати кандидатом від партії на президентських виборах 2024 року.

"Громадськість знає, хто я і яким успішним було моє президентство", - написав 77-річний Трамп у соцмережах.

Перші президентські дебати від республіканців пройдуть 23 серпня.

Другі дебати, можливо, відбудуться наступного дня. Щонайменше ще два раунди очікують в наступні місяці.

Голосування на виборах за кандидата від Республіканської партії почнеться в штаті Айова 15 січня 2024 року, але, ймовірно, для цього проведуть додаткові дебати.

Останні опитування незмінно показують, що Трамп, якому висунуто низку кримінальних обвинувачень, наразі є фаворитом від Республіканської партії.

У пості в своїй соцмережі Truth Social у неділю Трамп написав: "Нове опитування CBS, яке щойно вийшло, показує, що я лідирую з "легендарними" цифрами".

Він додав, що кілька інших претендентів, включаючи губернатора Флориди Рона ДеСантіса, якого вважали його головним суперником, сильно відстають.

"Громадськість знає, хто я і яким вдалим було моє президентство, з енергетичною незалежністю, міцними кордонами та армією, найбільшим за всю історію зниженням податків і регулювання, відсутністю інфляції, найсильнішою економікою в історії та багато іншого".

"Відтак я не братиму участі в дебатах!"

Останніми місяцями Трамп неодноразово заявляв, що не братиме участі в дебатах республіканців.

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Він посилався на опитування, які показували, що він випереджає інших кандидатів за "здавалося б, нездоланними цифрами", і скаржився, що запропоновані модератори та місця проведення дебатів можуть бути "ворожими" до нього.

Інші кандидати в президенти від республіканців поки що не коментували останні події.

Дональда Трампа, 45-го президента Америки в 2017-21 роках, чотири рази притягували до кримінальної відповідальності, і йому доведеться відвідати низку судових процесів у 2024 році, коли він знову балотуватиметься в Білий дім.

Він називає обвинувачення проти нього політичним "полюванням на відьом".

Обвинувачення - в теорії - можуть призвести до значного терміну ув'язнення, якщо Трампа визнають винним.