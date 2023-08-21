На Хрещатику показують іржаві російські танки. Що ще буде на День Незалежності в Києві
У Києві на Хрещатику в очікуванні Дня Незалежності на Хрещатику відкрилася виставка підбитої російської техніки.
Це буде другий День Незалежності, який Україна святкує після 24 лютого, коли Росія почала своє повномасштабне вторгнення.
У звʼязку з цим від 20 до 28 серпня рух Хрещатиком на відрізку від Майдану Незалежності до вулиці Богдана Хмельницького перекритий.
20 серпня рух вулицею Богдана Хмельницького - від Хрещатика до Володимирської - також був перекритий, туди підвозили іржаві російські танки, вантажівки, БМП та інші військові машини.
Люди проходять повз чи фотографуються поряд із технікою.
Дехто з них, як видно на фото, блукає між військовими машинами разом із маленькими дітьми чи дитячими колясками.
У Києві вже не вперше виставляють підбиті російські танки.
Крім виставки інших масових заходів на День незалежності не буде, повідомляють у мерії.
Тривоги додають останні події, які сталися в Чернігові в суботу. Росіяни вдарили по самому центру міста, поблизу драмтеатру, де якраз проводили виставку дронів.
Багато людей саме верталися з храмів, де відзначали свято Яблуневого Спасу. У результаті семеро загинули, понад 150 постраждали.
Українська розвідка допускає, що Росія може готувати провокації чи обстріли на 24 серпня, оскільки символи української державності є "особливими подразниками" для росіян.
"Так, провокації можуть бути. Але як і в інші дні українці - і цивільні, і військові - мають бути готові до них", - сказав представник ГУР Андрій Юсов.
Але і зовсім без урочистостей не обійдеться.
Офіційно святкування починаються 21 серпня. У Києві відбудеться саміт Кримської платформи, Форум ветеранів, вручення відзнаки "Національна Легенда України".
У столиці очікують багато гостей з різних країн, але їхніх імен з міркувань безпеки поки що не називають.
Однак столицю чекають багато інших, не масових подій, приурочених до Дня незалежності.
24 серпня у кінотеатрах вийде документальний фільм "День незалежності" про те, з якими емоціями українці у різних регіонах провели цей день минулого року, а також пригодницький, історичний бойовик "Довбуш" - про легенду українських Карпат опришка Олексу Довбуша, який боровся за свободу своєї землі.
Буде також багато маленьких концертів, вуличні акції, благодійний футбольний матч з рок-гуртами "Kozak System" та "Жадан і Собаки", а також ралі на історичних авто.