На Хрещатику показують іржаві російські танки. Що ще буде на День Незалежності в Києві

1 година тому

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У Києві на Хрещатику в очікуванні Дня Незалежності на Хрещатику відкрилася виставка підбитої російської техніки.

Це буде другий День Незалежності, який Україна святкує після 24 лютого, коли Росія почала своє повномасштабне вторгнення.

У звʼязку з цим від 20 до 28 серпня рух Хрещатиком на відрізку від Майдану Незалежності до вулиці Богдана Хмельницького перекритий.

20 серпня рух вулицею Богдана Хмельницького - від Хрещатика до Володимирської - також був перекритий, туди підвозили іржаві російські танки, вантажівки, БМП та інші військові машини.

Автор фото, ВВС

Автор фото, Getty Images

Автор фото, Getty Images

Люди проходять повз чи фотографуються поряд із технікою.

Дехто з них, як видно на фото, блукає між військовими машинами разом із маленькими дітьми чи дитячими колясками.

У Києві вже не вперше виставляють підбиті російські танки.

Крім виставки інших масових заходів на День незалежності не буде, повідомляють у мерії.

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Тривоги додають останні події, які сталися в Чернігові в суботу. Росіяни вдарили по самому центру міста, поблизу драмтеатру, де якраз проводили виставку дронів.

Багато людей саме верталися з храмів, де відзначали свято Яблуневого Спасу. У результаті семеро загинули, понад 150 постраждали.

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Українська розвідка допускає, що Росія може готувати провокації чи обстріли на 24 серпня, оскільки символи української державності є "особливими подразниками" для росіян.

"Так, провокації можуть бути. Але як і в інші дні українці - і цивільні, і військові - мають бути готові до них", - сказав представник ГУР Андрій Юсов.

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Але і зовсім без урочистостей не обійдеться.

Офіційно святкування починаються 21 серпня. У Києві відбудеться саміт Кримської платформи, Форум ветеранів, вручення відзнаки "Національна Легенда України".

У столиці очікують багато гостей з різних країн, але їхніх імен з міркувань безпеки поки що не називають.

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Однак столицю чекають багато інших, не масових подій, приурочених до Дня незалежності.

24 серпня у кінотеатрах вийде документальний фільм "День незалежності" про те, з якими емоціями українці у різних регіонах провели цей день минулого року, а також пригодницький, історичний бойовик "Довбуш" - про легенду українських Карпат опришка Олексу Довбуша, який боровся за свободу своєї землі.

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Буде також багато маленьких концертів, вуличні акції, благодійний футбольний матч з рок-гуртами "Kozak System" та "Жадан і Собаки", а також ралі на історичних авто.

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